RTL versucht es im Mai noch einmal mit "Bad Cop"

© MG RTL D / Georges Pauly

Auch wenn RTL bereits beschlossen hat, die Krimiserie "Bad Cop - kriminell gut" nicht in eine zweite Staffel schicken zu wollen, wird die Produktion demnächst erneut zu sehen sein. Auch "Countdown" kehrt noch einmal zurück.



24.04.2018 - 15:22 Uhr von Alexander Krei 24.04.2018 - 15:22 Uhr

RTL wird am späten Donnerstagabend vorerst weiter auf Serien-Wiederholungen setzen und im Zuge dessen schon bald noch einmal die neue Krimiserie "Bad Cop - kriminell gut" aus dem Schrank holen. Der Sender wiederholt die erste Staffel ab dem 24. Mai jeweils donnerstags um 22:15 Uhr und damit im Anschluss an zwei Wiederholungen von "Alarm für Cobra 11".

Ihre Premiere feierte die Serie mit David Rott in der Hauptrolle im vergangenen Herbst, damals verzeichneten die zehn Folgen im Schnitt 1,9 Millionen Zuschauer und einen sehr unspektakulären Marktanteil von knapp 10,7 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. RTL hatte wenige Wochen nach der Erstausstrahlung entschieden, die Produktion von Talpa Germany Fiction nicht in eine zweite Staffel schicken zu wollen (DWDL.de berichtete).

Im Anschluss an "Bad Cop" wird der Sender ab Ende Mai übrigens noch eine weitere bereits eingestellte Serie wiederholen: Den Sendeplatz um 23:05 Uhr übernimmt "Countdown - Die Jagd beginnt". Hiervon waren ab 2010 drei Staffeln mit insgesamt 24 Folgen produziert worden - gemessen an heutigen Maßstäben war die Serie damals mit teils mehr als vier Millionen Zuschauern durchaus erfolgreich.

Aktuell wiederholt RTL am späten Donnerstagabend noch seine Anwaltsserie "Jenny - echt gerecht!", die auf diesem Sendeplatz bislang jedoch durchweg einstellige Marktanteile in der Zielgruppe verzeichnete.

Teilen