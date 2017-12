Nach mauen Quoten: RTL setzt "Bad Cop" nicht fort

© RTL/Georges Pauly

Die RTL-Serie "Bad Cop - kriminell gut" wird keine zweite Staffel erhalten, das hat Fictionchef Philipp Steffens nun in einem Interview bekanntgegeben. Die Quoten der ersten Staffel waren in den vergangenen Monaten überwiegend enttäuschend.



11.12.2017 - 18:48 Uhr von Timo Niemeier 11.12.2017 - 18:48 Uhr

Gleich einen ganzen Schwung neuer Dramaserien hat RTL vor einiger Zeit in Auftrag gegeben, die Kölner riefen eine Fiction-Offensive aus. Mit eigenproduzierten Serien will sich der Sender unabhängiger von US-Formaten machen. Die erste neue RTL-Serie, die in diesem Herbst gestartet war, wird allerdings keine zweite Staffel erhalten. Aufgrund der mauen Quoten wird RTL "Bad Cop - kriminell gut" nicht fortführen, das hat Fictionchef Philipp Steffens nun in einem Interview mit Quotenmeter.de angekündigt.

"Wir werden die Serie nicht fortführen. Das ist sehr schade, weil tolle Talente mit dabei gewesen sind. Aber wir blicken jetzt nach vorne und freuen uns darauf, mit den Autoren hinter der Serie neue Projekte anzugehen", sagt Steffens in dem Interview. "Die Figur, die wir in ‘Bad Cop’ erzählt haben, war spannend – verfügte aber eben auch über eine ziemlich dunkle und dramatische Farbe. Sie lebte quasi zwischen zwei Welten. Vielleicht wurde diese Spur nicht klar genug verfolgt, weshalb wir viele Menschen nicht erreicht haben", so Steffens. Auch das Gegenprogramm sei sehr stark gewesen, eine Ausrede solle das aber nicht sein. "Wir wollen stärker sein als das Etablierte. Wir wollen neue Sehgewohnheiten aufbauen und alte brechen - das ist unser Anspruch."

Die Entscheidung von RTL, die Talpa-Germany-Produktion nicht fortzuführen, kommt nicht wirklich überraschend. Im Schlepptau von "Alarm für Cobra 11" erzielte die Serie zwischen September und November allenfalls mäßige Quoten. Zwischenzeitlich ging es zwar auf bis zu 13,1 Prozent Marktanteil hinauf, im Schnitt kam "Bad Cop" allerdings nur auf 10,7 Prozent - zu wenig für die Ansprüche des Marktführers. Im Schnitt sahen sich 1,9 Millionen Menschen die zehn Folgen an. Die zweite Hälfte der Staffel musste unter anderem gegen das starke "The Voice" bei ProSieben antreten.

Marktanteils-Trend: Bad Cop - kriminell gut





Trotz des Fehlschlags mit "Bad Cop" muss man bei RTL nicht den Kopf in den Sand stecken, stehen im neuen Jahr doch einige weitere Neustarts an. Vier weiter Dramaserien werden voraussichtlich 2018 ihre Premiere feiern, als nächstes folgt wohl "Sankt Maik" - das ist die erste Serie, die RTL in UHD produziert. Im Januar kehren mit "Der Lehrer" und "Magda macht das schon" ohnehin erst einmal zwei etablierte Serien zurück ins Programm (DWDL.de berichtete).

Teilen