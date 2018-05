infoNetwork holt sich Verstärkung von "Focus Online"

© infoNetwork

infoNetwork holt Peter Seiffert an Bord, der beim Unternehmen künftig als neuer Leiter des Bereichs Online Video arbeiten wird. Die Stelle wurde extra für Seiffert geschafften, zuvor arbeitete er lange bei "Focus Online".



02.05.2018 - 14:04 Uhr von Timo Niemeier 02.05.2018 - 14:04 Uhr

Peter Seiffert ist seit Anfang Mai Leiter Online Video bei infoNetwork, dem Nachrichten-Tochterunternehmen der Mediengruppe RTL Deutschland. In dieser neu geschaffenen Position soll der 34-Jährige die Erstellung von eigens produzierten News-, Magazin- und Starnews-Videos für Angebote aus dem Digital-Portfolio der Gruppe verantworten. Das erfolge stets im "engen Austausch" mit RTL interactive, das für die Digital-Angebote zuständig ist, so das Unternehmen.

Seiffert wurde an der Deutschen Journalistenschule zum Redakteur ausgebildet. Nach seinem Master-Abschluss arbeitete er zunächst als Chef vom Dienst und Redakteur Politik bei "Focus Online", seit 2014 verantwortete er dort als Head of Video den Bewegtbildbereich. Seiffert studierte Politik, Geschichte und Kommunikationswissenschaft.

