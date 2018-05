RedSeven Entertainment erweitert die Geschäftsführung

© ProSiebenSat.1

Die ProSiebenSat.1-Produktionstochter RedSeven Entertainment erweitert ihre Geschäftsführung und beruft Julia Knetsch in eben diese, sie arbeitete zuvor schon im Unternehmen. Gleichzeitig übernimmt Jobst Benthues den Vorsitz der neuen Geschäftsführung.



02.05.2018 - 15:33 Uhr von Timo Niemeier 02.05.2018 - 15:33 Uhr

Bislang hat Julia Knetsch als kaufmännische Leiterin von RedSeven Entertainment gearbeitet, nun wird sie befördert. Seit dem 1. Mai ist sie Mitglied der Geschäftsführung des Produktionsunternehmens, das hat RedSeven nun bekanntgegeben. Knetsch verstärkt damit das Führungsteam um Christiane Heinemann und Jobst Benthues, die bislang schon als Geschäftsführer agierten. Benthues wird im Zuge dessen nun Vorsitzender der Geschäftsführung.

Julia Knetsch ist bereits seit 2013 für RedSeven tätig und schon seit 2007 im ProSiebenSat.1-Konzern angestellt. Jobst Benthues sagt zum Neuzugang in der Geschäftsführung: "Mit Julia haben wir jetzt eine ausgewiesene Expertin für alle kaufmännischen Themen in der Geschäftsführung. Sie kennt RedSeven und unser Geschäft seit vielen Jahren und ist für uns die ideale Besetzung. Christiane und ich freuen uns, dass wir Julia für diese Aufgabe gewinnen konnten und sind damit für unsere künftigen Herausforderungen bestens aufgestellt."

RedSeven Entertainment feiert 2018 übrigens Geburtstag, die Produktionsfirma wird in diesem Jahr zehn Jahre alt. Benthues selbst verlängerte erst im vergangenen Jahr seinen Vertrag und wird das Unternehmen noch bis mindestens 2020 leiten. "Wir können nur erfolgreich sein, wenn wir uns als unabhängiger Produzent auf dem Markt positionieren", sagte der Geschäftsführer vor rund einem Jahr im großen DWDL.de-Interview und machte damit deutlich, auch als ProSiebenSat.1-Tochter nicht automatisch alle Aufträge der Sendergruppe zugeschustert zu bekommen. "Der Produzentenmarkt hat gemerkt, dass wir uns genauso beweisen und um Aufträge pitchen müssen wie alle anderen auch. Es ist immer ein fairer Wettbewerb gewesen und die Kollegen nehmen uns heute als Konkurrent auf Augenhöhe wahr", so Benthues damals.

