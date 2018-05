Sony holt schwedischen Dramedy-Hit nach Deutschland

© Pär Bäckstrand

Bevor Deutschland gegen Schweden bei der Fußball-WM spielt, geht's im Sony Channel ebenfalls schwedisch zu. Der Sender hat sich die Rechte an der Dramedy "Solsidan" gesichert, die in ihrem Heimatland zum Straßenfeger wurde.



08.05.2018 - 18:31 Uhr von Alexander Krei 08.05.2018 - 18:31 Uhr

Der Sony Channel hat sich die Ausstrahlungsrechte an der schwedischen Serie "Solsidan" gesichert und wird mit der Ausstrahlung am 22. Juni beginnen. Entsprechende Planungen bestätigte der Pay-TV-Sender gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de. Die Ausstrahlung erfolgt übrigens einen Abend, bevor Deutschland bei der Fußball-Weltmeisterschaft auf Schweden trifft - und übrigens auch einen Tag vor dem schwedischen Mittsommerfest.

Jeweils zwei Folgen werden freitags um 21:50 Uhr ausgestrahlt. Im Anschluss stehen die gezeigten Episoden dann auch in den Videotheken von Vodefone, Unitymedia, Entertain TV und Prime Video Channels zum Abruf bereit. In Schweden sind seit 2010 bereits fünf Staffeln der Dramedy gedreht worden, die sich mit Marktanteilen von 60 Prozent ein Straßenfeger erwies. In den USA, Frankreich und Finnland sind Adaptionen der Serie geplant.

Felix Herngren, Drehbuchautor und Regisseur von "Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand", ist Autor, Regisseur und außerdem Hauptdarsteller von "Solsidan" - was übrigens so viel heißt wie "Sonnenseite" und den Namen eines Stockholmer Vorortes aufgreift. Die Serie thematisiert schonungslos die Macken der Konsumgesellschaft und spielt dabei mit überspitzten Stereotypen und Klischees.

