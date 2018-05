"Hartz und herzlich": RTL II blickt nach Rostock

© RTL II

Die Doku-Reihe "Hartz und herzlich" hat sich in den vergangenen Monaten zu einem großen Erfolg für RTL II gemausert. Ende Mai folgt nun die neue Staffel, in der es drei Folgen lang um den Blockmacherring in Rostock geht.



11.05.2018 - 10:44 Uhr von Timo Niemeier 11.05.2018 - 10:44 Uhr

2016 ist "Hartz und herzlich" noch mit weniger als einer Million Zuschauer und 5,2 Prozent Marktanteil in der jungen Zielgruppe gestartet. In den vergangenen Wochen und Monaten hat sich die Doku-Reihe aber deutlich gesteigert: Die letzten neuen Folgen wurden von mehr als eineinhalb Millionen Menschen gesehen, der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe war zweistellig. Ende des Monats legt RTL II nach und zeigt neue Folgen.

Ab dem 29. Mai zeigt der Sender zur besten Sendezeit die neue Staffel, die den Blockmacherring von Rostock in den Mittelpunkt stellt. Die im Stadtteil "Groß Klein" verortete Wohnsiedlung ist Heimat für tausende Menschen – viele von ihnen leben laut RTL II am Rande der Gesellschaft. In drei Folgen wird der Sender auf die Probleme des Stadtteils eingehen, gedreht wurde von Herbst 2017 bis Winterende 2018. Produziert wird erneut von UFA Show & Factual.

