CBS holt "Magnum, P. I." und "Murphy Brown" zurück

© CBS

Eine Neuauflage des Klassikers "Magnum, P.I." soll bei CBS den angeschlagenen Montag retten, zudem wird die Sitcom "Murphy Brown" wiederbelebt. Generell gibt's aber weniger zu lachen als bislang.



16.05.2018 - 17:37 Uhr von Uwe Mantel 16.05.2018 - 17:37 Uhr

Seite 1 von 2

CBS konnte mit der zu Ende gehenden Saison weitgehend zufrieden sein - mit einer Ausnahme: Der Montagabend bereitete mit seinen Sitcoms zunehmend Probleme und auch um 22 Uhr kam "Scorpion" nicht gegen die Konkurrenz an. Während es im übrigen Programm fast nur kosmetische Änderungen gibt, wird der Montag daher komplett neu aufgestellt. Das kostet neben "Scorpion" auch "Kevin can wait", "Superior Donuts" und "9JKL" das Leben, weiter geht's nur für "Man with a Plan", das allerdings nicht direkt im Herbst fortgesetzt wird, sondern noch etwas warten muss.

Am neu gestalteten Montag wird die Comedy-Dosis nun auf eine Stunde halbiert. Los geht's mit den beiden Sitcom-Neulingen "The Neighbors" und "Happy together" (Beschreibungen gibt's auf Seite 2 bzw. weiter unten in diesem Artikel). Vor allem ruhen die Hoffnungen auf einem weiteren der immer noch voll im Trend liegenden Revivals. Für CBS soll es nun ein neuer "Magnum" richten, ehe um 22 Uhr dann das bislang von "NCIS" angeschobene "Bull" auf neuem Sendeplatz ran darf. Den bisherigen "Bull"-Platz erhält stattdessen "FBI", die neue Serie von Dick Wolf, dem Mann hinter "Law & Order" und dem "Chicago"-Franchise.

"Magnum, P.I." bleibt unterdessen nicht der einzige Beitrag von CBS zum Revival-Trend: Am ansonsten unveränderten Sitcom-Donnerstag meldet sich 30 Jahre nach dem ursprünglichen Start und 20 Jahre nach der Einstellung Candice Bergen in der Rolle der Fernsehjournalistin "Murphy Brown" zurück. In Zeiten von Fake News und Social Media gibts wohl tatsächlich genug neue Geschichten zu erzählen. Alle drei Sitcom-Neubestellungen gehen somit direkt im Herbst auf Sendung, als Ersatz für Flops bleibt neben "Man with a Plan" auch "Life in Pieces" in der Hinterhand.

Während sich die anderen Networks im Herbst in Sachen Neustarts recht zurück halten, bringt CBS daneben auch drei neue Dramaserien auf den Bildschirm. Neben den schon genannten gehört auch "God friended me" von Greg Berlanti dazu, das künftig den Sonntagabend einleitet. Für den weiteren Verlauf der Season hat man noch "The Code" und "The Red Line" in petto. (Beschreibungen auf Seite 2)

Derzeit sind die Augen bei CBS allerdings weniger auf die Pläne für die kommende Saison gerichtet als auf das, was hinter den Kulissen passiert. Um nicht in eine Übernahme von Viacom gedrängt zu werden, legt sich das Management gerade mit dem Hauptaktionär an - Ausgang unklar.

Mo Di Mi Do Fr So 20:00 The Neighborhood

NCIS



Survivor



The Big Bang Theory MacGyver

God friended me

20:30 Happy Together

Young Sheldon

21:00 Magnum, P.I.

FBI SEAL Team

Mom

Hawaii Five-0

NCIS: Los Angeles

21:30 Murphy Brown

22:00 Bull NCIS: New Orleans

Criminal Minds

SWAT

Blue Bloods

Madam Secretary

Nicht mehr im Programm von CBS: "9JKL", "Superior Donuts", "Scorpion", "Kevin can wait", "Living Biblically", "Me, Myself & I" und "Wisdom of the Crowd"

Erst später starten "Man with a plan", "Life in Pieces"

Auf Seite 2: Ein Überblick über die neuen Serien 2018/19



Teilen