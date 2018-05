"Lethal Weapon" geht mit neuem Hauptdarsteller weiter

© 2016 Warner Bros.

Nachdem Clayne Crawford wegen mehrere Beschwerden über sein Verhalten als Hauptdarsteller von "Lethal Weapon" gefeuert worden war, hat Warner nun ganz eilig Ersatz aufgetrieben. Man kennt ihn unter anderem aus der "American Pie"-Reihe.



14.05.2018 - 00:47 Uhr von Uwe Mantel 14.05.2018 - 00:47 Uhr

Obwohl die Action-Cop-Serie "Lethal Weapon" zum erfolgreicheren gehört, was Fox so zu bieten hat, stand es in den letzten Tagen um die Zukunft der Serie nicht gut. Gegen Clayne Crawford gab es wegen mindestens zweier Vorfälle so starke Vorbehalte beim Rest des Teams, dass das Produktionsstudio Warner sich schließlich gezwungen sah, ihn in der vergangenen Woche zu feuern. Nur wenige Tage blieben Warner Zeit, um Ersatz zu finden, der dann auch noch bei Fox gefallen finden musste. Dieses Manöver ist nun tatsächlich geglückt.

Anstelle von Clayne Crawford wird nun Seann William Scott in den neuen Folgen an der Seite von Damon Wayans zu sehen sein. Für Scott ist es die erste Serien-Hauptrolle überhaupt, bislang kennt man ihn eher aus Film-Komödien wie etwa der "American Pie"-Reihe, wo er als Steve Stifler zu sehen war. Er übernimmt in "Lethal Weapon" nun nicht die Rolle des LAPD-Detectives Martin Riggs, in der Crawford zu sehen war, sondern spielt einen anderen Charakter, der dann der neue Partner von Roger Murtaugh (Wayans) werden wird. Wie das Ausscheiden von Riggs in der Serie erklärt wird, ist noch nicht bekannt. Fox hat nach der erfolgreichen Suche nach einem Ersatz aber in jedem Fall bereits grünes Licht für eine weitere Staffel der Serie gegeben.

In den letzten Tagen hatte es noch ein etwas absurdes Schauspiel gegeben: Während Warner überall hatte durchsickern lassen, dass Clayne Crawford nicht mehr in der Serie zu sehen sein wird und auf Hochtouren ein Casting für den Nachfolger lief, hatte man die Entlassung offenbar nur einem nicht mitgeteilt: Crawford selbst. Der ließ über die sozialen Medien verlauten, dass er noch hoffe, an Bord bleiben zu können. Auch nicht gerade die feine Art seitens Warner, diesen Schauspieler-Tausch über die Bühne zu bringen. Auf ein Nachtreten verzichtete Crawford unterdessen, gratulierte dem Team und seinen Schauspielerkollegen via Instagram stattdessen zur Fortsetzung und dankte seinen Fans für die Unterstützung.

Alle weiteren Pläne für die kommende Season stellt Fox am Montagvormittag in New York bei den Upfronts vor, alle neuen Serien und die letzten Entscheidungen über Verlängerungen und Absetzungen fassen wir dann wie immer nachmittags deutscher Zeit zusammen.

