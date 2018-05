"Es wäre mir eine große Ehre": Otto will ins Dschungelcamp

© Otto Waalkes

Otto Waalkes würde, wenn man ihn denn fragen würde, gerne in das Dschungelcamp von RTL ziehen. Das hat er nun in einem Interview mit der "Hörzu" verraten. Es wäre ihm eine große Ehre, an der Show teilzunehmen.



Im Zuge der Veröffentlichung seiner Biografie taucht der Komiker Otto Waalkes derzeit verstärkt in der Presse auf. In einem Interview mit der "Hörzu" hat er nun verraten, dass er gerne in das Dschungelcamp gehen würde. "Selbstverständlich, aber man hat mich noch nicht gefragt", so Waalkes. "Wenn ein ehrliches Angebot käme, wie könnte ich das ablehnen?"

Waalkes Aussage beschreibt ganz gut, wie sich das Image der RTL-Show in den vergangenen Jahren verändert hat. Anfangs galt "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" noch als Ekel-Fernsehen und RTL hatte sogar Probleme, seine Werbeplätze zu füllen. Inzwischen ist das Format längst bei den Werbungtreibenden, aber auch im Feuilleton angekommen. "Es wäre mir eine große Ehre, da eingeladen zu werden, denn man darf das Publikum des Dschungelcamps nicht unterschätzen. Mal schauen, ob ich auch ein intellektuelles Publikum amüsieren könnte", sagt Waalkes gegenüber der "Hörzu".

