Sony zeigt spanischen Serien-Erfolg "Velvet Collection"

Nachdem bereits das Serienoriginal "Velvet" Zuschauerrekorde aufgestellt hat, konnte auch das Spin-Off "Velvet Collection" überzeugen. Ab Juli wird die spanische Produktion über Mode hierzulande beim Sony Channel im Pay-TV zu sehen sein.



16.05.2018 - 14:58 Uhr von Kevin Hennings 16.05.2018 - 14:58 Uhr

Der Sony Channel sichert sich die Rechte für die deutsche Ausstrahlung von "Velvet Collection". Nachdem bereits das spanische Original "Velvet" für überragende Quoten gesorgt hat, konnte auch das Spin-Off in Spanien entsprechende Ergebnisse einfahren. Die von Bambú Producciones entworfene Mode-Saga ist noch vor "Game of Thrones" die meistgesehene Serie, die je auf dem spanischen Pay TV-Sender Movistar+ lief. Ab Dienstag, dem 17. Juli um 20:15 Uhr wird die erste zehnteilige Staffel von "Velvet Collection" beim Sony Channel ausgestrahlt. Im Anschluss stehen die jeweils aktuellen Episoden in den Videotheken von Vodafone, Unitymedia, EntertainTV und Prime Video Channels auf Abruf zur Verfügung.

Die Handlung spielt in Spanien in den Swinging Sixties: Ana (Paula Echevarría) kehrt 1967 mit Mann und Kindern nach fünf Jahren in New York City zurück, um in Barcelona auf der Passeig de Gràcia das neue Geschäft Velvet aufzubauen. Dabei erhält sie schlagkräftige Unterstützung von einer neuen Schar von Charakteren. In der Zeit, in der sich der Minirock vom skandalös empfundenen Kleidungsstück zum weltweiten Verkaufsschlager entwickelt, präsentiert Ana Velvets erste Kollektion aus Barcelona – Mini-Röcke in knalligem Gelb und Rosa, hochhackige Stiefel und Models mit Bobs, Kopftüchern und Stirnbändern. Gleichzeitig kämpfen sie und Clara (Marta Hazas) mit dem miesen Unternehmer um die Kontrolle über Velvet. Die leidenschaftliche Flamencotänzerin Carmela (Mónica Cruz) macht sich unterdessen bereit, die Welt zu erobern und möchte sich von niemandem einschüchtern lassen, nicht einmal von einer Brigitte Bardot.

Die zweite Staffel der von Beta Film vertriebenen Serie ist bereits in Planung. Der Sony Channel hat sich die Option auf die Fortsetzung im Zuge dessen ebenfalls gesichert. Wer zunächst die Originalserie "Velvet" sehen möchte, kann dies ebenfalls beim Sony Channel tun. Dort werden ab dem 1. Juli alle 91 Episoden zum Abruf zur Verfügung gestellt.

