Sky kündigt Ausstrahlung von HBO-Serie "Succession" an

Anfang Juni wird die neue Serie "Succession" bei HBO starten, parallel dazu können auch deutsche Zuschauer die Folgen bei Sky sehen. Die deutsche Synchronfassung wird allerdings erst einige Woche später ausgestrahlt.



18.05.2018 - 12:27 Uhr von Timo Niemeier 18.05.2018 - 12:27 Uhr

Als Medienmogul Logan Roy (Brian Cox) seinen 80. Geburtstag feiert, bringen sich seine vier Kinder in Stellung um die Nachfolge. Wie das ausgeht, können die Zuschauer in den USA ab dem 3. Juni in der neuen Serie "Succession" bei HBO sehen. Zeitgleich zum Start in den USA bzw. in der Nacht vom 3. auf den 4. Juni zeigt auch Sky die neue Serie via Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand, allerdings nur in der englischen Originalversion.

Wer lieber die deutsche Synchronfassung sehen will, muss sich ein paar Wochen länger gedulden. Hier hat Sky eine Ausstrahlung ab dem 23. Juli bei Sky Atlantic HD in Aussicht gestellt. Elke Walthelm, Programmchefin bei Sky Deutschland, sagt über die neue HBO-Serie: "Provokativ, zum Teil mit beißendem Humor behandelt die neue HBO-Dramaserie 'Succession' die Themen Macht, Politik und Familienleben aus dem Blickwinkel eines übermächtigen, alternden Medien-Moguls und seinen vier erwachsenen Kindern."

Patriarch Logan Roy (Brian Cox) kontrolliert eines der größten Medien- und Entertainment-Konglomerate der Welt. An seinem 80. Geburtstag schockt Logan seine Familie mit der Ankündigung, dass er die Führung von Waystar/Royco keinesfalls abgeben, sondern auf unbestimmte Zeit weitermachen will. Für Kendall (Jeremy Strong), den ältesten Sohn aus zweiter Ehe, ein schwerer Schlag, hat er doch damit gerechnet, der sichere Nachfolger zu sein. Obendrein steht er mitten in Verhandlungen zur Übernahme eines digitalen Medienunternehmens. Auch Kendalls Geschwister Roman (Kieran Culkin), Shiv (Sarah Snook) und Connor (Alan Ruck) sind geschockt über die Entscheidung ihres Vaters, denn jeder hegt seine eigenen Pläne und Absichten. Logan sieht sich nun mit den Kabbeleien um die Nachfolge seiner Kinder konfrontiert, während sich seine dritte Ehefrau, die stoische Marcia (Hiam Abbas), der raffinierte junge Neffe Greg (Nicholas Braun) und der Schwiegersohn in spe, Tom (Matthew Macfadyen), ebenfalls für eine Zukunft innerhalb des Empires in Stellung bringen.

