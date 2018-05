RTL will den Deutschen Comedypreis live übertragen

© RTL / Willi Weber

Der Deutsche Comedypreis soll in diesem Jahr bei RTL live über die Bühne gehen. Im Gegenzug bekommt es die für Anfang Oktober geplante Preisverleihung auf ihrem neuen Sendeplatz mutmaßlich mit einem starken Gegenprogramm zu tun.



22.05.2018 - 14:39 Uhr von Alexander Krei 22.05.2018 - 14:39 Uhr

Wer in der Vergangenheit die Verleihung des Deutschen Comedypreises, musste sich mitunter in Geduld üben, weil zwischen Aufzeichnung und TV-Ausstrahlung meist einige Tage lagen. Diesmal wird das allerdings anders sein: Wie RTL am Dienstag via Twitter bestätigte, wird der Kölner Sender die Show nämlich live übertragen.

"Spoilern fällt dieses Jahr aus - es darf mitgefiebert werden", schrieb RTL und verriet zugleich das Datum der Verleihung: Diese wird am Sonntag, den 7. Oktober in Köln über die Bühne gehen. Mit dem Schritt will RTL wohl auch den in aller Regel hart umkämpften Sonntag als Show-Abend stärken. Ganz einfach dürfte das nicht werden: Als der Sender den Comedypreis im vergangenen Jahr am Freitagabend um 20:15 Uhr zeigte, hatten nur 2,2 Millionen Zuschauer eingeschaltet, der Marktanteil lag in der Zielgruppe bei recht durchwachsenen 12,7 Prozent.

Live und in Farbe! Am Sonntag, 7. Oktober 2018, zeigt RTL den

Deutschen #Comedypreis erstmalig live!!! Spoilern fällt dieses Jahr aus – es darf

mitgefiebert werden. #Comedy pic.twitter.com/ebbVnVGA66 — RTL.de (@RTLde) 22. Mai 2018

Wer im Oktober durch die Preisverleihung führen wird, ließ RTL zunächst offen. 2017 hatte Shootingstar Chris Tall die Moderation des Deutschen Comedypreises übernommen, ein Jahr zuvor stand Max Giermann als Gastgeber auf der Bühne, nachdem Carolin Kebekus zwei Mal als Moderatorin fungierte.

Teilen