Steingart nennt Termin für sein eigenes "Morning Briefing"

© Handelsblatt/Andreas Fechner

Sein Abgang vom "Handelsblatt" kam überraschend, doch auch in Zukunft will sich Gabor Steingart in seinem "Morning Briefing" zu Wort melden. Dafür steht jetzt auch ein Termin fest: Ab Juni setzt der Journalist den Newsletter in Eigenregie fort.



28.05.2018 - 09:44 Uhr von Alexander Krei 28.05.2018 - 09:44 Uhr

Gabor Steingarts Abschied als Herausgeber des "Handelsblatts" liegt inzwischen fast vier Monate zurück, doch von seinem angekündigten, in Alleinregie weitergeführten "Morning Briefing" fehlt auch jetzt noch immer jede Spur. Jetzt hat Steingart jedoch bekanntgegeben, dass die erste Ausgabe seines täglichen Newsletters am Montag, den 11. Juni erscheinen soll.

"Ich lasse Sie nicht mehr alleine aufwachen", erklärte Steingart. "Wir starten wieder gemeinsam in den Tag." Der Journalist war Anfang Februar bei Verleger Dieter von Holtzbrinck in Ungnade gefallen, nachdem er in seinem "Morning Briefing" von einem "perfekten Mord" des inzwischen abgelösten SPD-Chefs Martin Schulz am damaligen Außenminister Sigmar Gabriel schrieb.

Glück im Unglück für Steingart: Die rund 700.000 Abonnenten, die er mit dem "Handelsblatt"-Newsletter über die Jahre hinweg einsammelte, darf er mitnehmen. Für das "Morning Newsletter" des "Handelsblatts" schreiben dagegen inzwischen Senior Editor Hans-Jürgen Jakobs und Chefredakteur Sven Afhüppe.

Teilen