Das Erste und das ZDF legen ihre WM-Songs fest

Die Fußball-Weltmeisterschaft rückt näher - und nun steht auch fest, welche Songs uns in den nächsten Wochen wohl verstärkt im Ohr bleiben werden. Das Erste und das ZDF haben die jeweiligen WM-Songs vorgestellt, mit denen etwa die Bilder des Tages untermalt werden



28.05.2018 - 17:59 Uhr von Uwe Mantel 28.05.2018 - 17:59 Uhr

"Wir sind zusammen groß, wir sind zusammen eins, komm lass'n bisschen noch zusammen bleiben" - so heißt es im Song "Zusammen" der Fantastischen Vier feat. Clueso. Das fand man bei der ARD bezogen auf die anstehende Fußball-WM so passend, dass man den entsprechenden Song nun für die Übertragungen im Ersten als WM-Song ausgewählt hat. ARD Sportkoordinator Axel Balkausky: "‘Zusammen‘ verkörpert die perfekte Stimmung für eine Fußball-Weltmeisterschaft. Zum einen schafft es ein Zusammengehörigkeitsgefühl, zum anderen bleibt der Spaß nicht auf der Strecke. Noch dazu geht der Song super ins Ohr, daher ist er die perfekte Wahl für unsere Sendungen."

WM-Programmchef Thomas Wehrle vom SWR ergänzt: "Das ist ein Song für alle und für überall. Mit Groove und Witz und Pep. Er funktioniert auf der Couch wie im Festzelt oder beim Public Viewing. Wir hoffen, dass es der Song und die Nationalmannschaft gemeinsam nach einer erfolgreichen WM auf die Berliner Fanmeile schaffen. Genau wie 2014 der ARD WM Song 'Ein Hoch auf uns' von Andreas Bourani." Auch die Fantastischen Vier äußern sich: "‘Zusammen‘ ist eine Hymne auf die Freundschaft und das Miteinander! Auch die WM gewinnt man nicht alleine - so etwas Großes schafft man nur ‘zusammen‘. Wir freuen uns total, dass die ARD unsere Single 'Zusammen' feat. Clueso als WM Song 2018 ausgewählt hat!"

Auch das ZDF hat sich auf seinen Song, der bei der Fußball-WM die "Bilder des Tages" musikalisch untermalen wird, festgelegt. Die Wahl fiel hier auf "The Bravest" der amerikanischen Southern-Pop-Band Sir Rosevelt. Hinter Sir Rosevelt stecken Zac Brown, Songschreiber Niko Moon und Produzent Ben Simonetti, der Song stammt aus ihrem Debütalbum. "You can be a champion" heißt es unter anderem in der Fußball-Hymne, die "stimmungsvoll und emotional das Mitfiebern und Anfeuern der Fans zum Ausdruck bringt", begründet das ZDF die Wahl.

