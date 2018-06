Julie Link löst Patrick Ach an Spitze von Joker Productions ab

© Joker Productions

Patrick Ach, der Joker Productions 1996 gegründet hat, die Mehrheit am Unternehmen 2016 aber an die Splendid Medien AG verkaufte, hat die Kölner Produktionsfirma verlassen. Seine Nachfolge tritt Julie Link an.



04.06.2018 - 11:55 Uhr von Uwe Mantel

Bei der Kölner Produktionsfirma Joker Productions, die seit Anfang 2016 ein Teil der Splendid Group ist, gibt es einen Führungswechsel. Patrick Ach, der das Unternehmen einst gründete und bis zuletzt auch als Geschäftsführer leitete, hat die Produktionsfirma verlassen. Neue Geschäfsführerin ist stattdessen nun Julie Link, die schon seit Mitte vergangenen Jahres als Beraterin das Unternehmen verstärkt hatte. Creative Director Florian Reinhardt und Head of Program Julian Lerch bleiben weiterhin sowohl als Gesellschafter als auch in ihren jeweiligen Positionen an Bord.

Vor ihrer Tätigkeit für Joker Productions leitete Julie Link die Entwicklungsabteilung bei Relativity Television und leitete das internationale Geschäft von Critical Content. Weitere Stationen in ihrem Arbeitsleben waren die William Morris Agency, Endemol und Tom Forman Productions/CBS. Nach ihrem Wechsel aus den USA nach Europa war sie zunächst weiterhin für Critical Content tätig, ehe sie als Beraterin bei Joker Productions anheuerte und den internationalen Vertrieb ausbauen.

Andreas R. Klein, Mehrheitsaktionär von Joker Productions und Vorstandsvorsitzender der Splendid Medien AG: "Wir freuen uns sehr, Julie Link bei Joker begrüßen zu können. Sie wird ihre tiefgreifenden Kenntnisse der Branche und ihre unglaubliche Energie einsetzen, um das Unternehmen auf die nächste Wachstumsstufe zu heben und in die globale Content-Arena vorzustoßen."

