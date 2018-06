Mars-Abenteuerserie "Missions" startet im Juni im Pay-TV

© Empreinte Digitale

Bei Kritikern kam die französische Dramaserie "Missions" im vergangenen Jahr bereits bestens an, jetzt steht die Ausstrahlung im deutschen Fernsehen bevor. Beim Pay-TV-Sender RTL Passion wird "Missions" erstmals zu sehen sein.



06.06.2018 - 11:22 Uhr von Alexander Krei 06.06.2018 - 11:22 Uhr

Nachdem sich die Mediengruppe RTL Deutschland im vergangenen Jahr die Ausstrahlungsrechte an der SciFi-Mysteryserie "Missions" gesichert hat (DWDL.de berichtete), steht jetzt auch ein Ausstrahlungstermin fest. Zu sehen gibt es das Drama, das von acht Menschen in einem Überlebenskampf auf dem Mars handelt, ab dem 1. August bei RTL Passion. Der Pay-TV-Sender zeigt "Missions" jeweils mittwochs um 20:15 Uhr als Deutschlandpremiere.

Exklusiv für die französische Pay-TV-Plattform OCS produziert, ist jüngst auch AMC Networks zur zweiten Staffel als Koproduzent eingestiegen. Entwickelt wurde "Missions" von Henri Debeurme, Julien Lacombe und Ami Cohen. Die Serie gewann in der Vergangenheit bereits den Discovery Prize beim französischen Festival Séries Mania, darüber hinaus wurde die Produktion 2017 von den TV-Kritikern bei den MIP Drama Screenings in Cannes als beste Serie ausgezeichnet.

Und darum geht es: In einer nicht allzu weit entfernten Zukunft gelingt es dem exzentrischen Schweizer Milliardär William Meyer (Mathias Mlekuz), die erste bemannte Mission zum Mars zu initiieren. Acht Personen sind an Bord, darunter Top-Astronauten und die besten Wissenschaftler aus Frankreich, Italien und Deutschland. Nach zehn Monaten im All müssen Meyer und seine Crew feststellen, dass ihre amerikanischen Konkurrenten ihnen mit revolutionärer Technologie zuvor gekommen und bereits auf dem Mars gelandet sind.

Der Traum, die Ersten dort oben zu sein, ist damit geplatzt. Allerdings kommt heraus, dass von den Amerikanern seit ihrer Ankunft nie wieder etwas gehört wurde – bis auf eine alarmierende letzte Nachricht. Dadurch wird das, was als abenteuerliche Entdeckungsreise geplant war, zu einer Rettungsmission. Nach einer schwierigen Landung finden die Europäer schließlich einen Überlebenden, allerdings gehörte er nicht zu den Amerikanern. Sein Name ist Vladimir Komarov (Arben Bajraktaraj), ein Russe. Er war der erste Mann, der im All gestorben ist - im Jahr 1967...

