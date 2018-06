RTL setzt Zauber-Show mit den Ehrlich Brothers fort

© MG RTL D/Sebastian Konopix

2017 haben die Ehrlich Brothers zwei Ausgaben von "Showdown der weltbesten Magier" bei RTL präsentiert. Während beim Auftakt sehr gute Quoten drin waren, fiel Ausgabe zwei spürbar ab. RTL setzt das Format dennoch fort, demnächst entstehen zwei weitere Ausgaben.



07.06.2018 - 13:12 Uhr von Timo Niemeier 07.06.2018 - 13:12 Uhr

Mit mehr als drei Millionen Zuschauern und 15,3 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe hat "Die Ehrlich Brothers präsentieren: Showdown der weltbesten Magier" im vergangenen Jahr einen erfolgreichen Einstand hingelegt. Die zweite Ausgabe war Ende Dezember dann mit 10,4 Prozent schon nicht mehr so erfolgreich, wurde allerdings auch zwischen den Jahren versendet. Bei RTL glaubt man offenbar an das Format, denn demnächst werden zwei weitere Ausgaben der Zauber-Show aufgezeichnet.

Interessierte können derzeit schon Tickets für die zwei im Juli stattfindenden Aufzeichnungen in Stuttgart kaufen. Für die neuen Shows begeben sich die Ehrlich Brothers weltweit auf die Suche nach den besten Magiern und lassen jeweils sechs nationale und internationale Magier in drei unterschiedlichen Sparten gegeneinander antreten. Jeweils zwei Magier kämpfen in Kategorien wie "Mystische Magie", "Comedy" und "Gefährliche Magie" um den Sieg und müssen mit ihrer Darbietung das Publikum überzeugen – das bestimmt den Sieger in jeder Kategorie und am Ende auch den Gesamtsieger.

Die Ehrlich Brothers selbst schicken die anderen Magier als Paten ins Rennen, treten so gewissermaßen also auch gegeneinander an. Außerdem zeigen sie den Zuschauern auch einige Zaubereien - laufen damit aber außer Konkurrenz. Als Moderatorin ist zudem erneut Laura Wontorra mit dabei. Einen Sendetermin für die zwei neuen Ausgaben gibt es noch nicht, RTL wird sie voraussichtlich im Herbst oder Winter zeigen. Als Produktionsfirma sitzt Banijay mit im Boot.

