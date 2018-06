Starkes Kundenwachstum: Netflix bald vor Sky?

© Sky/Netflix

Netflix kommt laut einem britischen Marktforschungsinstitut in Deutschland auf rund vier Millionen Kunden, offizielle Zahlen verrät der SVoD-Dienst bekanntlich nicht. Die Marktforscher aber sind sich sicher: Bald überholt Netflix in Deutschland Sky.



Geht man nach der Anzahl der Kunden, könnte Netflix in Deutschland schon bald Sky überholen. Das hat zumindest das britische Marktforschungsinstitut Ampere Analysis berechnet. Die "Süddeutsche Zeitung" berichtet über die Studie die Marktforscher, die berechnet haben, dass Netflix hierzulande bereits auf vier Millionen Kunden kommt. Netflix gibt keine konkreten Abo-Zahlen für verschiedene Länder an.





Laut dem Marktforschungsinstitut wächst Netflix in Deutschland alleine in diesem Jahr um mehr als 20 Prozent. "Zum Jahresende dürfte Netflix auf mehr als fünf Millionen Kunden kommen und Sky bei der Zahl der Abonnenten überholt haben", sagt Mark Bradford, Chef und Gründer des Streaming-Dienstes Cirkus, der zusammen Ampere Analysis die Berechnungen angestellt hat. Sky kam zum 31. März dieses Jahres auf 5,16 Millionen Kunden in Deutschland und Österreich und verzeichnete erstmals seit vielen Jahren einen Abo-Rückgang (DWDL.de berichtete).

Wie Ampere Analysis und Cirkus darüber hinaus berechnet haben, liegt Amazon Prime in Deutschland bei acht bis neun Millionen Kunden. Hier kommt allerdings die Besonderheit hinzu, dass die Prime-Mitgliedschaft auch die schnelleren Lieferungen bei Amazon umfasst. Einige Kunden haben also vermutlich ein Prime-Abo, nutzen das aber nicht für den Streamingdienst. Mark Bradford sagt, der deutsche Markt sei sehr umkämpft, wachse aber weiter. In den USA nehmen sich die verschiedenen Dienste schon gegenseitig die Kunden weg, in Deutschland gebe es aber weiterhin eine zunehmende Bereitschaft, für zusätzliche Dienste zu zahlen. Wie immer sind die Zahlen der Marktforscher mit Vorsicht zu genießen: Bereits vor mehr als einem Jahr soll Netflix laut Goldmedia rund fünf Millionen deutsche Kunden gehabt haben.

Im April gab Netflix bekannt, weltweit inzwischen auf 125 Millionen Kunden zu kommen - 119 Millionen davon zahlen auch für das Angebot. Zuletzt überholte das Unternehmen in Sachen Marktkapitalisierung erstmals den Unterhaltungskonzern Disney (DWDL.de berichtete). Und auch wenn Netflix Sky bald überholen sollte, die beiden Unternehmen arbeiten auch zusammen. Erst im März kündigten sie eine Partnerschaft in Deutschland an.

