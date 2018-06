"Arrow" kehrt im August bei RTL Crime zurück

© RTL Crime / Warner Bros. International Television

Oliver Queen ist ab August wieder in Sterling City unterwegs. Der "Arrow"-Held muss sich auf RTL Crime dann in seiner nunmehr sechsten Staffel gegen Bösewichte durchschlagen. Obendrauf hat er nun mit den Sorgen eines alleinerziehenden Vaters zu tun.



14.06.2018 - 10:37 Uhr von Kevin Hennings 14.06.2018 - 10:37 Uhr

In den Vereinigten Staaten wissen "Arrow"-Fans schon seit vergangenem Oktober, wie Oliver Queen mit seinen Pflichten als alleinerziehender Vater umgeht. Die Deutschlandpremiere der sechsten Staffel lässt nun auch nicht mehr lange auf sich warten. RTL Crime wird die 23 neuen Folgen ab Dienstag, den 7. August, wöchentlich um 20:15 Uhr zeigen. Ein Free-TV-Termin steht damit noch aus.

Nachdem in Staffel fünf eine massive Explosion fast die gesamte Insel Lian Yu dem Erdboden gleich gemacht hat, stellt sich nun die Frage, wer die Zerstörung überlebt hat. Samantha (Anna Hopkins), die nicht überlebt, übergibt Oliver die Verantwortung für ihren gemeinsamen Sohn William. Zurück in Starling City muss sich Queen jedoch nicht nur dem Vatersein stellen, sondern auch mit der Rolle des Bürgermeisters klar kommen. Er gibt sein Superheldendasein auf und übergibt die Rolle des Green Arrows an Diggle (David Ramsey) weiter. Doch ein neuer Schurke arbeitet sich in der Nahrungskette nach oben und zwingt Oliver schon bald dazu, wieder als Green Arrow in Erscheinung zu treten. Sein Team ist dennoch nicht das, was es mal war.

Heimatsender The CW hat außerdem bereits bekanntgegeben, dass es auch in eine siebte Staffel gehen wird. Diese wird ebenfalls von Berlanti Productions, DC Entertainment und Warner Bros. Television realisiert.

