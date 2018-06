Sony Channel zeigt BBC-Serie "Clique" ab August

© all3media/Balloon Entertainment

Die 2017 von der BBC gezeigte Serie "Clique" schafft es demnächst auch ins deutsche Fernsehen. Der Sony Channel hat sich nun die Ausstrahlungsrechte gesichert und wird die erste Staffel ab Anfang August immer mittwochs zeigen.



18.06.2018 - 13:05 Uhr von Timo Niemeier 18.06.2018 - 13:05 Uhr

Nachschub für den Sony Channel: Der Sender hat sich die Ausstrahlungsrechte an der britischen Serie "Clique" gesichert. Diese lief mit der ersten Staffel 2017 bei BBC Three und startet beim deutschen Pay-TV-Sender am 8. August. Die sechs Folgen laufen dann immer mittwochs ab 21:15 Uhr. Im Anschluss an die Ausstrahlung stehen die jeweils aktuellen Episoden sowie die Episode der Folgewoche in den Mediatheken von Vodafone, Unitymedia, EntertainTV und Prime Video Channels auf Abruf zur Verfügung.

Serienschöpferin Jess Brittain hat zuvor schon für die Kultserie "Skins" geschrieben. Dreh- und Angelpunkt in "Clique" ist die Elite-Universität Edinburgh. In der Serie geht es darum, wie zwei junge Frauen auf der Suche nach Anerkennung und Status sind und sich dabei treu bleiben wollen. Ihre Freundschaft dabei zu wahren, wird zu einem schwierigen Drahtseilakt. Der Druck nämlich ist groß, denn nur wer zur "Clique" gehört, schafft den Durchbruch in die höchsten Kreise. Synnove Karlsen feiert in "Clique" ihr TV-Debüt und spielt die gutmütige, smarte Holly McStay. Ihre beste Freundin Georgia Cunningham wird verkörpert von Aisling Franciosi

Bei BBC Three zeigte man sich zufrieden mit der ersten Staffel und beschloss daher eine Fortsetzung. Im vergangenen April haben die Dreharbeiten für die neuen Folgen der zweiten Staffel begonnen.

