Box-Casting: Sport1 will "The Next Rocky" suchen

In der Hoffnung, neue Box-Stars zu finden, ruft Sport1 demnächst ein Casting-Format ins Leben. Gesucht wird "The Next Rocky" - zunächst im Netz, später dann sogar live im Fernsehen. Mit dabei ist, natürlich, Legende Graciano Rocchigiani.



21.06.2018 - 16:14 Uhr von Alexander Krei 21.06.2018 - 16:14 Uhr

Seit Jahresbeginn hat Sport1 durch die Kooperation mit dem Sauerland-Boxstall regelmäßig Boxkämpfe im Programm. Jetzt will der Sportsender nach Möglichkeit seinen eigenen Box-Star aufbauen. Auf den Screeforce Days in Köln kündigte Sport1 am Donnerstag das Casting-Format "The Next Rocky" an.

Im Gespräch mit dem Medienmagazin DWDL.de erklärte ein Sendersprecher später, dass mit dem Start im dritten Quartal zu rechnen ist. Demnach ist die Sendung als 360-Grad-Format angelegt. So soll es die Castings zunächst bei YouTube zu sehen geben, ehe Halbfinale und Finale gegen Jahresende im Rahmen der Boxabende im TV-Programm von Sport1 über die Bühne gehen werden.

Als Mentor der Kandidaten fungiert Graciano Rocchigiani, der bereits als Experte für Sport1 im Einsatz ist - daher auch der Titel des Formats. Im Idealfall könnte der Gewinner von "The Next Rocky" in Zukunft auch in weiteren Boxkämpfen bei Sport1 zu sehen sein.

