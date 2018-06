"Legends of Tomorrow" geht bei ProSieben Maxx weiter

© Warner Bros.

Bei ProSieben hat "Legends of Tomorrow" nur noch schlechte Quoten geholt, zuletzt lief die Serie dort in der tiefen Nacht. Nun wandert die US-Serie zu ProSieben Maxx, wo es Mitte Juli zu einer zuschauerfreundlicheren Zeit weitergeht.



21.06.2018 - 16:06 Uhr von Timo Niemeier 21.06.2018 - 16:06 Uhr

Die US-Serie "Legends of Tomorrow" wandert zu ProSieben Maxx. Der Sender wird die dritte Staffel ab dem 16. Juli immer montags ab 21:55 Uhr zeigen, "Legends of Tomorrow" kehrt damit direkt nach der Fußball-WM mit neuen Folgen zurück ins deutsche Fernsehen. In den USA waren die 18 Folgen der dritten Staffel bereits zwischen Oktober 2017 und April 2018 bei The CW zu sehen. Eine vierte Staffel ist bereits in Arbeit.

In Deutschland liefen die ersten beiden Staffeln der Serie noch bei ProSieben, dort lief es aber meist sehr schlecht, sodass die Serie ihren Sendeplatz um 22:15 Uhr schnell wieder abgeben musste. Zuletzt wurden die neuen Folgen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um kurz vor 1 Uhr ausgestrahlt. Weil ProSieben zuletzt mit vielen US-Serien Probleme hatte, will man den Dienstagabend künftig verstärkt mit Factual-Inhalten bespielen. Da würde "Legends of Tomorrow" ohnehin nicht mehr passen.

Teilen