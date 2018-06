Trauerfall: Maybrit Illner verzichtet auf Talk-Moderation

© ZDF/Christian Schoppe

Eigentlich wollte Maybrit Illner am Donnerstag in ihrer Talkshow mit ihren Gästen über den Machtkampf von Bundeskanzlerin Merkel diskutieren, wegen eines Trauerfalls verzichtete sie jedoch auf die Moderation. Ein ZDF-Kollege sprang ein.



21.06.2018 - 23:33 Uhr von Alexander Krei 21.06.2018 - 23:33 Uhr

Maybrit Illner hat am Donnerstagabend kurzfristig auf die Moderation ihrer ZDF-Talkshow verzichtet. An ihrer Stelle führte stattdessen Matthias Fornoff, Leiter der ZDF-Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen, durch die Diskussionsrunde. Grund für das Fehlen der Moderatorin sei ein Trauerfall in der Familie, erklärte Fornoff gleich zu Beginn. Das bestätigte das ZDF zuvor schon über seinen Twitter-Account.

Im vergangenen Jahr war Fornoff schon einmal in einer Ausgabe kurzfristig für die Talkshow-Moderatorin eingesprungen, nachdem diese krankheitsbedingt absagen musste. Am Donnerstag diskutierte er über das Thema "Merkel kämpft um ihre Macht – letzte Hoffnung Europa?", zu Gast waren unter anderem der ehemalige SPD-Chef Martin Schulz, der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier und der CSU-Politik Alexander Dobrindt.

