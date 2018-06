Zwei altbekannte Gesichter in "Voice Senior"-Jury

© ProSieben

Demnächst will Sat.1 bekanntlich auch nach "The Voice Senior" suchen, nun hat man bekanntgegeben, welche zwei Musiker unter anderem in der Jury sitzen werden. Überraschungen bleiben zunächst aus, der Sender setzt auf bewährtes Personal.



24.06.2018 - 08:25 Uhr von Timo Niemeier 24.06.2018 - 08:25 Uhr

Mit "Hotel Herzklopfen", einer Kuppelsendung für die ältere Generation, hatte Sat.1 überhaupt kein Glück. Mit "The Voice Senior" will man demnächst ebenfalls verstärkt auch ältere Zuschauer ansprechen, bereits vor Monaten hat man den Ableger der sehr beliebten Musikshow angekündigt - hier sollen sich nur Kandidaten bewerben dürfen, die älter sind als 60 Jahre. Und weil schon der Kinder-Ableger funktioniert, stehen die Chancen gut, dass auch die Senioren Sat.1 zu starken Quoten verhelfen. Nun hat man erst einmal die ersten beiden Jury-Mitglieder bekanntgegeben.

So werden Yvonne Catterfeld und Mark Forster auf den drehenden Stühlen Platz nehmen und die Kandidaten bewerten. Sat.1 setzt damit auf altbekannte Gesichter: Sowohl Catterfeld als auch Forster waren zuletzt auch bei "The Voice" zu sehen, Forster seit 2017, Catterfeld seit 2016. Mark Forster ist auch seit Staffel drei Coach bei "The Voice Kids". Insofern nichts neues von der Castingshow-Front. Welche Jury-Mitglieder Sat.1 darüber hinaus noch aus dem Ärmel zieht, ist derzeit noch unklar. Denkbar wäre aber, angesichts der angepeilten Sänger-Zielgruppe, auch einen entsprechend alten Coach mit aufzunehmen.

