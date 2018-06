Tiere mit menschlichen Problemen: Sky zeigt "Animals"

© Sky

Sky wird ab August parallel zur US-Ausstrahlung die neuen Folgen der HBO-Trickserie "Animals" zum Abruf via Sky Ticket bereitstellen. Linear sollen die neuen Folgen voraussichtlich ab September bei Sky Atlantic HD zu sehen sein.



26.06.2018 - 12:24 Uhr von Timo Niemeier 26.06.2018 - 12:24 Uhr

Die New Yorker Großstadttiere mit den menschlichen Problemen kehren zurück: In der Nacht vom 3. auf den 4. August geht es los, dann stellt Sky die neuesten Folgen immer von Freitag auf Samstag via Sky Ticket zum Abruf bereit. Das geschieht übrigens parallel zur US-Ausstrahlung, die zehn neuen Folgen der dritten Staffel sind also vorerst nur in der Originalfassung zu sehen. Voraussichtlich ab September sollen die Episoden dann auch in einer Synchronfassung bei Sky Atlantic HD laufen.

Auch in der neuen Staffel versuchen die New Yorker Ratten, Tauben und Bettwanzen ihren menschlichen Probleme zu meistern. Ihre Dialoge sollen das menschliche Großstadtleben karikieren. Kreiert wurde die Serie von Phil Matarese und Mike Luciano, produziert wird "Animals" von Mark und Jay Duplass ("Togetherness"). Zahlreiche US-Stars leihen den Tieren ihre Stimmen, darunter Demi Moore, Moby, Johnny Knoxville und Michael Sheen.

