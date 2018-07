"Power" ab September bei AXN auch auf deutsch

© AXN

In Kürze sind bei AXN die neuen Folgen der US-Serie "Power" in der Originalversion zu sehen, nun hat der Sender auch bekanntgegeben, wann die deutsche Synchronfassung folgt. Hier müssen sich die Fans noch bis Ende September gedulden.



02.07.2018 - 16:00 Uhr von Timo Niemeier 02.07.2018 - 16:00 Uhr

Am 1. Juli ist beim US-Sender Starz der Auftakt zur fünften "Power"-Staffel zu sehen gewesen. Wer nicht lange auf die Folgen verzichten will, kann sie sich bereits ab dem 3. Juli immer dienstags ab 21:10 Uhr beim Pay-TV-Sender AXN ansehen - hier setzt man allerdings auf die englische Originalversion. Auf die deutsche Synchronfassung müssen sich die Fans der Serie noch ein wenig gedulden.

Ab dem 24. September sollen die zehn neuen Folgen der fünften Staffel immer montags ab 21:50 Uhr auf deutsch zu sehen sein. Zum Auftakt setzt der Sender auf eine Doppelfolge. Im Anschluss an die Ausstrahlung im TV stehen alle Episoden auf Abruf in den Mediatheken von Vodafone, Unitymedia, EntertainTV und Prime Video Channels zur Verfügung.

Zu Beginn der fünften Staffel findet sich James "Ghost" St. Patrick in einer gefährlichen Allianz mit seinem früheren Partner Tommy Egan (Joseph Sikora) und seinem Todfeind Kanan Stark (Curtis "50 Cent" Jackson) wieder. Noch immer trauert Ghost um seine Tochter Raina und widmet sich von nun an ganz seiner Arbeit. Das sorgt dafür, dass er auch den ein oder anderen Erfolg einfahren kann. Doch der Durst nach Rache bringt seine legale Existenz immer wieder an die Grenzen. So hat Ghost auch kein Auge auf die Ermittlungsbehörden, die seiner wahren Identität immer näher kommen.

50 Cent ist nicht nur als Schauspieler in der Serie zu sehen, sondern auch als Executive Producer mit an Bord. Bereits im März dieses Jahres hatte Starz die Serie um eine weitere, sechste Staffel verlängert. Das verwundert nicht: "Power" ist derzeit die erfolgreichste Serie des Senders.

