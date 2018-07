"24"-Spin-Off landet noch im Juli bei kabel eins

© Fox

Nachdem Kiefer Sutherland sein Geheimagentendasein als Jack Bauer an den Nagel gehängt hat, ging es mit "24: Legacy" ohne ihn weiter - allerings nur eine Staffel lang. Nun kommt die Action-Serie ins Free-TV: kabel eins legt noch im Juli los.



03.07.2018 - 14:26 Uhr von Kevin Hennings 03.07.2018 - 14:26 Uhr

Die Uhr tickt wieder: Nachdem "24: Legacy" im vergangenen Jahr hierzulande bereits bei Sky 1 zu sehen war, kommt die Nachfolger-Serie von "24" nun auch ins Free-TV. kabel eins zeigt die erste und zugleich einzige Staffel der Actionserie ab dem 21. Juli samstags um 22:15 Uhr mit jeweils drei Folgen am Stück. kabel eins hatte in der Vergangenheit schon einmal das Original im Programm, das Mini-Spin-Off "24: Live Another Day" war vor drei Jahren allerdings bei ProSieben Maxx zu sehen. Der jüngste Ableger der Echtzeit-Serie muss nun allerdings ohne Kiefer Sutherland als Jack Bauer auskommen, vereint ansonsten jedoch all die Elemente, die bereits "24" groß werden ließen. Das Storytelling besteht einmal mehr zu großen Teilen aus Splitscreens, die die erzählte Geschichte auf mehreren Ebenen vorführt.

Im Mittelpunkt steht nun jedoch Eric Carter (Corey Hawkins, "Straight Outta Compton"), ein Mitglied der Eliteeinheit der Army Rangers. Als er aus einem Kriegseinsatz von Übersee in die Vereinigten Staaten zurückkehrt, kommt er nicht ohne schwerwiegende Probleme nach Hause. Um diese los zu werden, wendet er sich an die bereits bekannte Counter Terrorist Unit und kommt mit der ehemaligen Leiterin Rebecca Ingram (Miranda Otto, "Homeland") in Kontakt. Die hat zwischenzeitlich den Dienst quittiert, um ihren Ehemann, Senator John Donovan (Jimmy Smits), bei dessen Präsidentschaftswahlkampf zu unterstützen. Sie bereut diese Entscheidung jedoch und da Hawkins Probleme gleichzeitig auch Terror ins Land bringen, hilft sie ihm.

Für Heimatsender Fox lief das "24"-Vermächtnis, an dem Kiefer Sutherland immerhin als ausführender Produzent beteiligt war, nicht sehr gut. Schwache Quoten sorgten dafür, dass das Spin-Off nach zwölf Folgen wieder eingestampft wurde. Unsere DWDL.de-Kritik zeigt jedoch, dass es auch Fans der neuen Geschichte gibt. Ein endgültiger Schlussstrich wird "24: Legacy" für das Franchise aber wohl nicht sein. So sollen Fox, die Produktionsfirma 20th Century Fox sowie die Produzenten Howard Gordon und Brian Grazer bereits an möglichen Nachfolgern arbeiten. Weitere Details sind jedoch noch nicht bekannt.

