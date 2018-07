"Curvy Supermodel" bekommt schon wieder neuen Sendeplatz

© RTL II/Magdalena Possert

Dritte Staffel, dritter Sendeplatz: In wenigen Wochen startet bei RTL II die neue Staffel von "Curvy Supermodel" und nun hat der Sender auch verraten, wann die neuen Folgen genau zu sehen sein werden. Die Zuschauer müssen sich erneut umgewöhnen.



05.07.2018 - 09:30 Uhr von Timo Niemeier 05.07.2018 - 09:30 Uhr

Auch wenn "Curvy Supermodel" für RTL II im vergangenen Jahr kein durchschlagender Erfolg war, hält der Sender an dem Format fest. In diesem Jahr probiert man es aber erneut mit einem anderen Sendeplatz. Die neue Staffel startet am 26. Juli, die insgesamt sieben frischen Ausgaben sind dann immer donnerstags zur besten Sendezeit zu sehen. Im vergangenen Jahr lief "Curvy Supermodel" noch montags, die Auftaktsstaffel war 2016 mittwochs zu sehen.

Anders als im vergangenen Jahr wird es 2018 kein Magazin zur Sendung geben. Die Jury war bereits seit einigen Wochem bekannt: Neben Angelina Kirsch werden Jana Ina Zarrella, Oliver Tienken und Ex-"Bachelor" Jan Kralitschka über die angehenden Models urteilen. Die Gewinnerin erhält einen Modelvertrag bei Peyman Armins Agentur Pars Management und kommt zudem auf das Cover des "Joy"-Sonderhefts "Joy #style". Produziert wird "Curvy Supermodel" von Tresor TV.

Die erste Staffel von "Curvy Supermodel" erreichte 2016 im Schnitt 6,3 Prozent Marktanteil, damals zeigte RTL II fünf Folgen. Im vergangenen Jahr stockte man auf sieben Ausgaben auf, erreichte damit im Schnitt aber nur 5,8 Prozent. Damit lag "Curvy Supermodel" natürlich noch immer über dem Senderschnitt von RTL II - mit dem Wechsel auf den Donnerstag dürfte man sich nun aber wieder ein kleines Plus erhoffen. Mit "Frauentausch" lag die Latte auf diesem Sendeplatz zuletzt aber ohnehin sehr niedrig.

Teilen