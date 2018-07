TNT Serie setzt "Animal Kingdom" im September fort

© Turner

Die Geschichten um Raubüberfälle, dunkle Geheimnisse und Drogengeschäfte gehen weiter: Ab Mitte September holt TNT Serie die dritte Staffel der US-Serie "Animal Kingdom" nach Deutschland. Diesmal geht es um den Tod eines Clan-Mitglieds.



20.07.2018 - 10:41 Uhr von Alexander Krei 20.07.2018 - 10:41 Uhr

In den USA gibt es aktuell die dritte Staffel von "Animal Kingdom" zu sehen, hierzulande müssen sich Fans der Serie über die Familienbande der Codys allerdings noch ein wenig in Geduld üben. TNT Serie hat jetzt allerdings den Ausstrahlungstermin bekanntgegeben: Der Pay-TV-Sender zeigt die neuen Folgen ab dem 14. September jeweils um 20:15 Uhr. Geplant ist eine Ausstrahlung in Doppelfolgen.

Und so geht es weiter: Joshua "J" Cody (Finn Cole) hat ein schweres Schicksal erlitten: Den Drogentod seiner Mutter. Aufgenommen wurde er vom Familienclan der Codys, bestehend aus seiner Großmutter Smurf (Ellen Barkin) und seinen Onkeln Baz (Scott Speedman), Pope (Shawn Hatosy), Craig (Ben Robson) und Deran (Jake Weary). Nachdem Baz am Ende der zweiten Staffel auf seinem Weg nach Mexiko erschossen wurde, geht es nun um die Frage, wer der Täter war.

In der dritten Staffel ist Schauspieler Denis Leary, der Derans Vater Jake Weary spielt, neu mit dabei. Vor einigen Jahren war auch der Vater Teil der Familienbande, bis Smurf ihn rausgeworfen hat. Die Geschichte über die Codys ist übrigens auch mit der dritten Staffel noch nicht zu Ende erzählt - der US-Sender TNT hat bereits eine weitere Staffel in Auftrag gegeben.

