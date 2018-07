RTL plant weiter mit seinen "Hebammen im Einsatz"

© RTL

Auch wenn RTL die bislang quotenschwache Dokusoap "Hebammen im Einsatz" gerade kurzfristig aus dem Programm genommen hat, soll das Format zurückkehren. Derweil wird nachmittags weiter mit einer Scripted Reality geplant.



25.07.2018 - 12:37 Uhr von Alexander Krei 25.07.2018 - 12:37 Uhr

In dieser Woche hat RTL kurzfristig seine Dokusoap "Hebammen im Einsatz" aus dem Programm genommen, die man zuletzt täglich ab 10:00 Uhr in Doppelfolgen zeigte. Anstelle dieser Sendung ist dort aktuell die Scripted Reality "Meine Geschichte – Mein Leben" zu sehen, die vor einigen Wochen am Nachmittag als Hoffnungsträger um 14:00 Uhr gestartet war, ihren Sendeplatz aber derzeit wieder dem "Blaulicht-Report" überlässt.

Aus Quotensicht ist der Schritt verständlich: Seit dem Start von "Hebammen im Einsatz" hat die Produktion von Norddeich TV im Schnitt nur etwas mehr als einen Marktanteil von acht Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt. Auf DWDL.de-Nachfrage erklärte eine Sendersprecherin nun allerdings, dass das Format trotzdem noch einmal zurückkehren soll. Wann dies der Fall sein wird, ist bislang aber nicht bekannt.

"Meine Geschichte – Mein Leben" soll derweil trotz der momentanen Ausstrahlung am Vormittag in Zukunft wieder im Nachmittagsprogramm gezeigt werden, heißt es aus Köln. Auch hier steht ein konkreter Termin aktuell noch nicht fest. Die erste Staffel war von durchschnittlich 650.000 Zuschauern gesehen worden und erzielte im Schnitt etwas weniger als zwölf Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Ein durchschlagender Erfolg war das also noch nicht.

Erklärtes Ziel von RTL ist es eigentlich, die Dosis der Scripted-Reality-Formate am Nachmittag zu reduzieren. Für den Herbst plant der Sender etwa den Start des neuen Trödelformats "Die Superhändler – 4 Räume, 1 Deal" und die Erfindershow "Hol dir die Kohle", deren Moderation Florian Ambrosius übernehmen wird. Auf dem Sendeplatz um 17:00 Uhr soll zudem die neue Serie "Freundinnen – Jetzt erst recht!" an den Start gehen.

