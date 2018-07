Die "Misfits & Monsters" landen bei TNT Comedy

© 2018 truTV. A WarnerMedia Company

Mit Gaststars wie Dave Foley und Seth Green hat truTV eine neue Anthologie-Serie entworfen, die sich um verrücke "Misfits & Monsters" dreht. Zu sehen ist sie hierzulande als TV-Premiere ab Anfang September beim Bezahlsender TNT Comedy.



27.07.2018 - 11:03 Uhr von Kevin Hennings 27.07.2018 - 11:03 Uhr

Ab dem 2. September bekommen es die Zuschauer von TNT Comedy mit den "Misfits & Monsters" zu tun. In der schräg klingenden Anthologie-Serie schnappt sich die truTV-Produktion namhafte Darsteller wie Seth Green ("Family Guy"), Melissa Joan Hart ("Sabrina - Total verhext!"), Dave Foley ("Saturday Night Live"), oder auch Danny Pudi ("Community") und steckt sie in bizzare Situationen.

So geht es in einer Folge beispielsweise um einen rachsüchtigen Cartoon-Bären, der seine Synchronstimme jagt. Ausgestrahlt wird die Serie jeden Sonntag um 21:50 Uhr in Doppelfolgen.

Ideengeber, Drehbuchautor und ausführender Produzent hinter den ersten acht Episoden ist Komiker Bobcat Goldthwait, der unter anderem dafür bekannt ist, dass er einst Jay Lenos Couch bei der "Tonight Show" angezündet hat. In seiner Serie möchte er sich nicht nur in einem Genre aufhalten, sondern hat viel ausprobiert, wodurch der Zuschauer selten weiß, was auf ihn zukommt.

Teilen