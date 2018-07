NDR krempelt "Mein Nachmittag" zum Jubiläum um

© NDR

Die NDR-Sendung "Mein Nachmittag" kehrt in der kommenden Woche aus der Sommerpause zurück - die Zuschauer müssen sich dann auf einige Veränderung einstellen. Es gibt neben einer neuen Moderatorin auch ein neues Konzept.



Vor zehn Jahren ist die NDR-Sendung "Mein Nachmittag" erstmals beim Sender zu sehen gewesen. Zum nun anstehenden Jubiläum schraubt der Sender an einigen Stellschrauben, wenn das Format am kommenden Montag, den 30. Juli, aus der Sommerpause zurückkehren wird, ist nämlich so einiges anders. Zwar wird die Sendung auch künftig immer wochentags ab 16:20 Uhr zu sehen sein, inhaltlich wird das Format aber neu aufgestellt.

Hinzugekommen ist unter anderem die Rubrik "Mein Haushalt". Immer montags geht es künftig mit Experten um praktische Fragen des Alltags, dienstags stehen Themen rund um Blumen und Garten im Mittelpunkt. Am Mittwoch heißt das Motto immer "Do it yourself". Zudem wurde das Studio umgebaut, das soll den Moderatoren-Teams und ihren Gästen nun mehr Platz geben, um Dinge zu zeigen und auszuprobieren.

Auch bei den Moderatoren gibt es Änderungen. So wird Stephanie Müller-Spirra künftig neben Arne Jessen eins der Duos bilden, die durch die Sendung führen. Sie ersetzt damit Jule Gölsdorf, die zuletzt ebenfalls Teil des "Mein Nachmittag"-Teams war. Im wöchentlichen Wechsel mit Kristina Lüdke und Yared Dibaba moderieren Müller-Spirra und Jessen die Sendung. Im September steht zudem eine Jubiläumssendung aus dem Fernsehgarten in Ellerhoop auf dem Programm, hinzu kommen zahlreiche Aktionen für und Zuschauer.

