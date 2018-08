Sony Channel zeigt auch die vierte Staffel von "Poldark"

© Sony Channel

Das britische Drama "Poldark" kehrt mit neuen Folgen zurück zum Sony Channel. In der vierten Staffel, die ab Ende Oktober wieder wöchentlich zu sehen ist, muss Aidan Turner Cornwall erneut vor mächtigen Feinden schützen.



02.08.2018 - 12:45 Uhr von Kevin Hennings 02.08.2018 - 12:45 Uhr

Das Drama möchte bei "Poldark" auch in der vierten Staffel nicht abbrechen. Erneut muss Aidan Turner, der den charmanten Ross Poldark mimt, sein geliebtes Heimatdorf Cornwall vor einem Störenfried bewahren. Wie dieser Bösewicht genau aussieht, kann ab Dienstag, den 30. Oktober beim Sony Channel begutachtet werden. Wöchentlich wird um 21:05 Uhr eine der acht neuen Folgen ausgestrahlt. Im Anschluss an die lineare Ausstrahlung ist die jeweilige Episode dann auch auf Abruf in den Sony Channel-Mediatheken zu finden. Zu denen zählt sich Vodafone, Unitymedia, EntertainTV und Prime Video Channels.

Neben den Gefahren, die für Cornwall herrschen, muss Poldark nun aber auch mit seiner eigenen Ehe zurecht kommen. Seine Frau Demelza ist nämlich zerrissen zwischen ihrer Liebe zu ihm und den Folgen ihrer Untreue aus der letzten Staffel. Elizabeth (Heida Reed) versucht indess ihre eigene Ehe zu stärken, während Morwenna (Ellise Chappell) weiterhin von ihrem Ehemann Reverend Ossie Whitworth (Christian Brassington) unterdrückt wird. Mit fröhlichen Geschichten scheint "Poldark" auch dieses Mal eher weniger aufwarten zu können.

Wer die ersten Staffeln noch nicht gesehen hat, kann sich diese vorher zur Einstimmung noch anschauen. Der Sony Channel hält vom 27. bis zum 29. Oktober die Möglichkeit offen, jeweils ab 20:15 Uhr alle Folgen linear zu schauen oder sie darauf in den genannten Mediatheken zu streamen. Fans können sich außerdem freuen: Eine fünfte Staffel wurde von der BBC bereits bestätigt und ist in Produktion.





Teilen