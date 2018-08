Pietro Lombardi sitzt neben Bohlen in der "DSDS"-Jury

© RTL/Stefan Gregorowius

Schon in den letzten Monaten machte Dieter Bohlen keinen Hehl daraus, dass er sich Ex-"DSDS"-Sieger Pietro Lombardi gut neben sich in der Jury vorstellen könnte, nun machten die beiden es via Instagram offiziell.



15.08.2018

Pietro Lombardi, der 2011 die achte Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" für sich entscheiden konnte, kehrt zu der Castingshow zurück, nun allerdings auf der anderen Seite des Jury-Pults. Nachdem Dieter Bohlen in den vergangenen Monaten schon des Öfteren damit kokettiert hatte, sich seinen einstigen Schützling gut an seiner Seite vorstellen zu können, machten es die beiden über ein Instagram-Posting auf Dieter Bohlens Account nun offiziell.

"Für mich ist das so ein schönes Gefühl, an meine Heimat zurückzukehren", so Lombardi, der sich bei Dieter Bohlen bedankte - auch wenn die endgültige Entscheidung letztlich gar nicht Bohlen zu fällen hatte. Er freue sich in jedem Fall wie ein kleiner Junge. Seine besondere Kompetenz sieht er darin, dass er sich genau wisse, wie es sich anfühle, als Kandidat bei 'DSDS' dabei zu sein", so Pietro Lombardi gegenüber der "Bild".

Inzwischen hat auch RTL die Meldung bestätigt. Lombardi sagt in einem vom Sender verbreiteten Statement: "Als ich 2011 als Kandidat zum Casting von 'DSDS' gegangen bin hat sich mein Leben nach und nach komplett verändert. 'DSDS' hat all das, was mir in den letzten 7 Jahren passiert ist, überhaupt erst ermöglicht. Dass ich jetzt als Juror an der Seite von Dieter Bohlen zurück 'nach Hause' kommen darf, bedeutet mir mindestens genauso viel wie 'DSDS' damals zu gewinnen. Ich bin mir der Verantwortung bewusst, was es bedeutet als erster ehemaliger Kandidat Teil der Jury zu sein und über das Talent der neuen Teilnehmer zu urteilen und werde versuchen meine Erfahrungen aus den vergangenen Jahren an die Kandidaten weiterzugeben."

Die Castingtour von "DSDS" startet am 23. August in Bremen, der Castingtruck macht im weiteren Velrauf in 40 Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz Halt. Die Aufzeichnungen der Jury-Castings beginnen dann im Oktober. Wer neben Bohlen und Lombardi in der Jury sitzen wird, will RTL zeitnah bekannt geben.

