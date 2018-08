"Hartz und herzlich": Neue Folgen aus Salzgitter-Lebenstedt

© RTL II

RTL II hat neue Folgen seiner Doku-Reihe "Hartz und herzlich" in Aussicht gestellt, Anfang September startet die nächste Staffel. Über Monate hinweg wurden Hartz-IV-Empfänger aus Salzgitter-Lebenstedt begleitet.



17.08.2018 - 11:27 Uhr von Timo Niemeier 17.08.2018 - 11:27 Uhr

Die Arbeitslosenquote in der niedersächsischen Stadt Salzgitter liegt bei 9,4 Prozent, viele Betroffene leben im Stadtteil Lebenstedt. Dieser Stadtteil ist damit geradezu prädestiniert, um Dreh- und Angelpunkt einer der Doku-Reihen von RTL II zu werden. Ab September widmet sich der Sender im Rahmen von "Hartz und herzlich" dann auch genau diesem Stadtteil, die neue Staffel der Reihe startet am Dienstag, den 4. September, um 20:15 Uhr. Drei neue Folgen hat man produzieren lassen.

Im Mai und Juni zeigte RTL II "Hartz und herzlich"-Folgen aus Rostock, davor begleitete man auch schon Menschen aus Mannheim, Duisburg und Bitterfeld-Wolfen. Nun geht es also erstmals nach Niedersachsen. Vier Monate waren Kamerateams von UFA Show & Factual vor Ort in Salzgitter und begleiteten Anwohner von Anfang 2018 bis in den Frühsommer.

"Hartz und herzlich" übernimmt Anfang September damit den Sendeplatz von "Armes Deutschland", das dort derzeit regelmäßig starke Quoten einfährt. Aber auch für "Hartz und herzlich" lief es zuletzt immer besser, die letzte neue Folge im Juni dieses Jahres erzielte mit 12,0 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe einen Rekord. Auch die derzeit am späten Dienstagabend gezeigten Wiederholungen liegen über dem Senderschnitt. Die alten Ausgaben der Doku-Reihe bleiben übrigens auch im September im Programm, sodass RTL II den gesamten Abend bis nach Mitternacht mit "Hartz und herzlich" bespielt.

