"DuckTales" kommen im September auch ins Free-TV

Nachdem die neue "DuckTales"-Serie Anfang des Jahres bereits im Pay-TV zu sehen war, holt der Disney Channel sie nun auch ins frei empfangbare Fernsehen. Dann gibt es auch den bereits angekündigten Vorspann von Mark Forster zu sehen und hören.



20.08.2018 - 15:07 Uhr von Timo Niemeier 20.08.2018 - 15:07 Uhr

Der Disney Channel hat einen Ausstrahlungstermin für die Neuauflage der "DuckTales" angekündigt. Ab dem 3. September sind die insgesamt 21 Folgen immer werktags um 17:30 Uhr zu sehen. Bereits bekannt war, dass am Freitag, den 31. August, zur besten Sendezeit das "DuckTales"-Special "Das Abenteuer beginnt" gezeigt wird. Dieser Film wurde der Staffel vorausgestellt. Sowohl das Special als auch die Serie liefen bereits im Pay-TV bei Disney XD.

Im Bezahlfernsehen war Anfang des Jahres noch der US-Vorspann zu sehen, das wird beim Disney Channel nicht mehr so sein. Wie bereits angekündigt, hat Mark Forster einen neuen Titelsong eingesungen, der zur neuen Staffel erstmals zum Einsatz kommen wird. In den USA haben die Macher die Serie übrigens bereits für eine zweite Staffel verlängert, diese soll noch in diesem Jahr gezeigt werden. Ein genaues Datum gibt es hier allerdings noch nicht.

