"Lena Lorenz": Letzte Folgen mit Aulitzky ab Oktober

Die erfolgreiche ZDF-Reihe "Lena Lorenz" meldet sich Anfang Oktober mit vier neuen Folgen zurück. Fans können sich schon mal auf einen Abschied einstellen: Hauptdarstellerin Patricia Aulitzky hat ihren Ausstieg aus der Serie angekündigt.



21.08.2018 - 17:35 Uhr von Alexander Krei 21.08.2018 - 17:35 Uhr

Nachdem Schauspielerin Patricia Aulitzky ihren Abschied als "Lena Lorenz" angekündigt hat, stehen nun die vier letzten Folgen der ZDF-Reihe mit ihr in der Hauptrolle in den Startlöchern. Der Mainzer Sender wird die neue Staffel ab dem 5. Oktober auf dem bewährten Sendeplatz am Donnerstagabend um 20:15 Uhr ausstrahlen. Dort hatten im vergangenen Jahr im Schnitt über fünf Millionen Zuschauer eingeschaltet.

"Nach vier erfolgreichen Jahren und 14 Folgen verlässt Patricia Aulitzky die ZDF-Serie ‘Lena Lorenz’ auf eigenen Wunsch, um sich zukünftig anderen Projekten stärker zuwenden zu können. In der Titelrolle der Hebamme Lena Lorenz hat sie der Serie entscheidend zu ihrem Erfolg verholfen", erklärte das ZDF bereits im Frühjahr. Aulitzky ließ ausrichten, dass die Figur der Hebamme Lena Lorenz für sie auserzählt sei.

Beim ZDF will man davon aber nichts wissen und präsentierte mit Judith Hoersch bereits eine Nachfolgerin, die bis Ende Juli für zunächst zwei weitere Folgen der Reihe vor der Kamera stand. Produziert wird "Lena Lorenz" von Zielger Film Berlin.



