Fox: "The Gifted" ist ab November wieder im Programm

© Frank Ockenfels/Fox

Die im X-Men Universum angesiedelte Fox-Serie "The Gifted" kehrt Anfang November wieder zurück. Fortgesetzt wird die Geschichte der Familie Strucker, die ihr Leben nach den beiden Kindern ausrichten muss, die Mutanten sind.



22.08.2018 - 12:32 Uhr von Kevin Hennings 22.08.2018 - 12:32 Uhr

Wer schon die erste Staffel von "The Gifted" gesehen hat, kann sich nun auf den 7. November freuen. Um 21 Uhr wird Fox dann die zweite Runde mit den nächsten 16 Folgen zeigen. Nachdem Familie Strucker anfangs vor der Regierung flüchten musste, da die eigenen Kinder ungern gesehene Mutanten sind, fand sie schnell Zuflucht bei einem Untergrundnetzwerk. In der zweiten Staffel wird nun deutlich, dass auch diese Gemeinschaft der Mutanten nicht die heile Welt bieten kann, die sie sich ersehnen.

Wie bereits in den ersten Folgen, entwarf Matt Nix ("Burn Notice") auch hier das Drehbuch. Umgesetzt wurde dieses einmal mehr von der "X-Men"-Koryphäe Bryan Singer. Beide sind auch gleichzeitig die Produzenten der Serie, genauso wie 20th Century Fox Television und Marvel Television.

Die Ausstrahlung auf Fox erfolgt wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung. Im Anschluss an die lineare Ausstrahlung sind die Folgen als Catch-Up wie gewohnt über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket und Vodafone Select verfügbar.

Mehr zum Thema "The Gifted": Eine Superheldenserie für jedermann

Teilen