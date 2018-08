ZDF zeigt 25 neue "Rosenheim-Cops"-Folgen ab Oktober

© ZDF/Christian A. Rieger

Die "Rosenheim-Cops" sind allgegenwärtig im ZDF-Programm, Anfang Oktober kehren sie auf ihrem angestammten Sendeplatz am Dienstag mit neuen Folgen zurück. 25 frische Episoden wird die neue Staffel umfassen.



23.08.2018 - 15:40 Uhr von Timo Niemeier 23.08.2018 - 15:40 Uhr

In der bayerischen Provinz wird demnächst wieder ermittelt: Das ZDF hat 25 frische "Rosenheim-Cops"-Folgen ab Oktober in Aussicht gestellt. Ab dem 2. Oktober soll die neue Staffel zu sehen sein, wie gehabt läuft die Serie dann immer dienstags um 19:25 Uhr. Hier laufen schon seit Jahren die neuen (und alten) Folgen der Krimiserie - und das mit beachtlichem Erfolg. Die letzte Staffel erreichte im Schnitt mehr als viereinhalb Millionen Zuschauer und 16,1 Prozent Marktanteil - das ist mehr als viele Primetime-Formate erreichen.

Nicht vom Start der neuen Staffel betroffen sind die werktäglichen Wiederholungen, die das ZDF nun schon seit mehr als einem Jahr um 16:10 Uhr zeigt. Dabei wird es vorerst wohl auch bleiben, aus Quotensicht gibt es jedenfalls keinen Grund, die Serie am Nachmittag durch ein anderes Format zu ersetzen. Erst am Mittwoch schalteten 2,10 Millionen Menschen ein, das entsprach einem Marktanteil in Höhe von 20,7 Prozent.

Mehr zum Thema "Wir erzählen eine ganz schwarz-weiße Welt"

Teilen