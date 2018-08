Fox: "American Horror Story" geht in die Apokalypse

© Fox

Die US-amerikanische Grusel-Serie "American Horror Story" kehrt in ihrer Heimat im September zurück. Die deutschen Fans müssen sich noch etwas gedulden: Staffel acht, die auf den Namen "Apocalypse" hört, startet bei Fox im November.



24.08.2018 - 11:22 Uhr von Kevin Hennings 24.08.2018 - 11:22 Uhr

Es naht ein Ende. Jedenfalls in der Welt von "American Horror Story", die in der achten Staffel die Apokalypse einläuten wird. In den Vereinigten Staaten können die neuen Folgen, die ein Crossover aus "Murder House" (Erste Staffel) und "Coven" (Dritte Staffel) darstellen, bereits ab September geschaut werden, Hierzulande müssen wir uns bis zum Donnerstag, den 15. November gedulden. Ab dann strahlt Fox um jeweils 21 Uhr eine der zehn neuen Episoden aus. Wie üblich kann zwischen dem englischen Original und der deutschen Synchronfassung gewählt werden. Im Anschluss an die lineare Ausstrahlung sind alle Folgen obendrein über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket verfügbar, sowie über Vodafone Select und GigaTV.

Da in der achten Staffel ein Crossover in Angriff genommen wurde, kehren allerhand Hauptcharaktere vergangener Staffeln zurück. So ist beispielsweise Emma Roberts ("Scream Queen") erneut als Madison Montgomery zu sehen, oder auch Jessica Lange ("Feud") als "Murder House"-Star Constance Langdon und Dylan McDermott, der einst Dr. Ben Harmon verkörperte. Auch Kathy Bates und Sarah Paulson, die zur Stammbesetzung gehören, sind wieder mit dabei. Paulson wird sogar mehrere Rollen gleichzeitig spielen, so wie einige andere Kollegen auch.

Zur expliziten Handlung wurden indes noch kaum Worte verloren. Vom Titel lässt sich jedoch ableiten, dass Showrunner Ryan Murphy ("American Crime Story") das Ende der Welt einleitet. In den ersten Teasern kann erahnt werden, dass Atombomben, schmelzende Gasmasken und mutierende Embryonen eine Rolle spielen werden. Möglicherweise wird damit der Antichrist angedeutet. Doch Fans brauchen keine große Angst haben, dass dies auch gleichzeitig das Ende der Serie bedeutet. FX hat "American Horror Story" längst um eine neunte und zehnte Staffel verlängert. So schlimm kann die Apokalypse also gar nicht sein.

Teilen