ARD und ZDF erinnern nachts an Dieter Thomas Heck

© ZDF

Anlässlich des Todes von Dieter Thomas Heck erinnern sowohl das ZDF als auch Das Erste in der Nacht zum Sonntag an den Moderator. Das Erste zeigt nochmal ein Interview mit ihm aus dem Jahr 1986, beim ZDF steht die "Hitparade" im Mittelpunkt



25.08.2018 - 18:19 Uhr von Uwe Mantel 25.08.2018 - 18:19 Uhr

Anlässlich des Todes von Dieter Thomas Heck gibt es in der heutigen Nacht von Samstag auf Sonntag Programmänderungen im Ersten sowie im ZDF. Das ZDF zeigt um 0:30 Uhr noch einmal den Nekrolog "Erinnerungen an Dieter Thomas Heck", der auch am Freitag nach den Sportübertragungen schon kurzfristig ins Programm genommen worden war. Danach steht drei Stunden lang die "ZDF-Kultnacht - Das Beste aus der 'Hitparade'" auf dem Programm.

Auch Das Erste hat eine Programmänderung angekündigt: Um 23:55 Uhr wird noch einmal ein 45-minütiges Gespräch, das Joachim Fuchsberger 1986 mit Dieter Thomas Heck im Rahmen der Sendung "Heut' abend" führte. Das übrige Programm verschiebt sich entsprechend.

ARD-Programmdirektor Volker Herres: "Dieter Thomas Heck hat mit seiner ‚Hitparade‘ den Musikgeschmack ganzer Generationen geprägt. Von Hecks flotten Sprüchen begleitet konnten die Zuschauer für ihren Hit abstimmen. Er hat in seiner legendären Sendung durch Einblendung der Autogrammadressen die Nähe zu den Stars hergestellt und den deutschsprachigen Schlager groß gemacht. Einst vom Südwestfunk Baden-Baden entdeckt, hat ‚Mister Hitparade‘ über Jahrzehnte Fernsehgeschichte geschrieben. Ein großer Showmaster ist gestern gestorben."

SR-Intendant Thomas Kleist sagte: "Selten war die Bezeichnung Urgestein treffender: Dieter Thomas Heck hat den Musikgeschmack einer ganzen Generation geprägt, nicht nur als Sänger, der er auch war, sondern vor allem als Moderator und Entertainer, der die Menschen insbesondere für den Schlager begeisterte. 1967 kam er zum Saarländischen Rundfunk und startete auf der Europawelle Saar durch. Aus seiner "Schlagerparade" ging der erste Deutsche Rundfunkpreis für Schlager, die 'Goldene Europa', hervor und dann die "ZDF-Hitparade". Viele hier im Saarland freuten sich, als er 2004 mit "Hallo Heck" ein kleines SR-Comeback auf SR 3 Saarlandwelle gab. Nun ist er leider für immer verstummt. Der SR hat Dieter Thomas Heck viel zu verdanken, und wir werden sein Andenken in Ehren halten."

ZDF-Intendant Thomas Bellut hatte sich schon am Freitag geäußert: "Dieter Thomas Heck war viele Jahre das Gesicht der ZDF-Unterhaltung. Wir verdanken ihm viel. Von den späten 60er Jahren an hat er das Bild des ZDF maßgeblich mitgeprägt. Nicht nur die 'Hitparade' sondern viele weitere Showprogramme des Senders hat er moderiert, Benefiz-Galas wie 'Die Super-Hitparade' oder 'Melodien für Millionen' wären ohne sein Engagement undenkbar gewesen." ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler ergänzte: "Dieter Thomas Heck hat über Jahrzehnte die Showprogramme des ZDF geprägt. Seine Liebe galt der deutschsprachigen Musik, vor allem dem Schlager. Er hatte ein großes Herz für den Nachwuchs und engagierte sich sehr für karitative Zwecke. Ein großer Entertainer hat die Bühne endgültig verlassen."

Mehr zum Thema Trauer um "Mr. Hitparade": Dieter Thomas Heck ist gestorben

Teilen