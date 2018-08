"Dogs of Berlin" ab Dezember bei Netflix zu sehen

© Netflix/Katja Kuhl

Im Dezember stellt Netflix seine nächste deutsche Serie zum Abruf bereit, in "Dogs of Berlin" spielen Fahri Yardim und Felix Kramer zwei Polizisten, die den Mord an einem Fußball-Nationalspieler aufklären müssen.



28.08.2018 - 11:04 Uhr von Timo Niemeier 28.08.2018 - 11:04 Uhr

Netflix hat einen Ausstrahlungstermin für seine zweite deutsche Serie "Dogs of Berlin" in Aussicht gestellt. Die zehn Folgen werden ab dem 7. Dezember beim SVoD-Dienst zu sehen sein. Die Serie geht damit rund ein Jahr nach dem Start der Dreharbeiten online, offiziell bestellt wurde "Dogs of Berlin" bereits im April 2017.

In der Serie spielen Fahri Yardim und Felix Kramer die zwei Polizisten Erol Birkan und Kurt Grimmer, die den Mord an einem deutsch-türkischen Fußball-Nationalspieler aufklären müssen. Die Tat versetzt Berlin in Aufregung: Stecken Neonazis aus Marzahn dahinter? Der türkische Familienclan des Fußball-Superstars? Irre Fußballfans? Die Berliner Mafia? Oder führt die Beweiskette gar in die höchsten Ämter der Hauptstadt? Die beiden Polizisten ermitteln fortan in der Berliner Unterwelt.

Die Serie will auch die ganz aktuellen Fragen der heutigen Zeit behandeln: Kann man dem Umfeld entkommen, in das man hineingeboren wurde? Ist unser Leben vorbestimmt oder bestimmen wir, wer wir sind? In weiteren Hauptrollen sind Anna Maria Mühe und Katharina Schüttler zu sehen, außerdem spielen Mohammed Issa, Deniz Orta, Katrin Sass, Sebastian Zimmler, Alina Stiegler, Hannah Herzsprung, Antonio Wannek, Mišel Matičević, Jasna Fritzi Bauer und Constantin von Jascheroff in der Serie mit.

Produziert wird die Serie von Syrreal Entertainment des Regisseurs Christian Alvart, der beispielsweise Schweigers Kino-"Tatort" "Tschiller: Off Duty" produzierte. Weitere Filme von ihm sind beispielsweise "Antikörper", "Fall 39", "Pandorum", "Banklady" und "Halbe Brüder". Bei "Dogs of Berlin" fungiert Alvart als Allrounder, er ist nicht nur Showrunner, sondern auch verantwortlich für Drehbuch und Regie.

Teilen