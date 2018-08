Vox versucht sich an neuer Fahrschul-Dokusoap

© Vox

Fast 20 Jahre nach dem Boom der Fahrschul-Dokusoaps versucht sich Vox an diesem Genre. Vorerst gibt sich der Sender jedoch zögerlich und zeigt Ende September zunächst eine Folge am Sonntag im Nachmittagsprogramm.



30.08.2018 - 17:22 Uhr von Alexander Krei 30.08.2018 - 17:22 Uhr

Um die Jahrtausendwende herum haben sich gleich mehrere Fernsehsender mit mehr oder weniger talentierten Fahrschülern beschäftigt. Schon 1999 zeigte Sat.1 die Dokusoap "Die Fahrschule" mit großem Erfolg, später zog RTL II mit "You Drive Me Crazy" nach.

An diese Zeiten hat man sich jetzt auch offensichtlich bei Vox erinnert und bei der Produktionsfirma Fabula Film eine neue Sendung in Auftrag gegeben. Entstanden ist zunächst eine Pilotfolge, die der Privatsender am Sonntag, den 23. September um 15:55 Uhr unter dem Titel "Diese Fahrschule" ausstrahlen wird.

In dem Format geht es um eine der größten Fahrschulen Deutschlands, die rund 30 Fahrlehrer und und mehr als 2.000 Schüler zählt. Ob weitere Geschichten über die Fahranfänger erzählt werden, hängt vom Erfolg beim Publikum ab.



