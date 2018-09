"Humans" geht nach langer Pause bei RTL Crime weiter

© MG RTL D

Rund eineinhalb Jahre mussten Fans der Serie "Humans" auf neue Folgen warten, im Oktober ist die dritte Staffel nun endlich bei RTL Crime zu sehen. Nachdem zuletzt alle Synths ein Bewusstsein erlangt haben, müssen sie um ihren Platz in der Welt kämpfen.



05.09.2018 - 18:06 Uhr von Timo Niemeier 05.09.2018 - 18:06 Uhr

RTL Crime hat die Ausstrahlung der dritten "Humans"-Staffel in Aussicht gestellt. Die acht neuen Folgen sollen ab dem 4. Oktober immer donnerstags zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr ausgestrahlt werden. Eine Stunde später wiederholt der Sender noch einmal Staffel eins von "Mr. Robot". Die zweite Staffel von "Humans" lief bereits im März und April des vergangenen Jahres, die Fans der Serie mussten also lange auf Nachschub warten.

Auch in Großbritannien lagen zwischen den Staffeln zwei und drei rund eineinhalb Jahre. Ob es eine vierte Staffel der Gemeinschaftsproduktion von Channel 4 und AMC geben wird, ist derzeit noch nicht klar. Sowohl in Großbritannien als auch in den USA ist das Interesse an der Serie zuletzt spürbar zurückgegangen. Die dritte Staffel spielt ein Jahr nach dem zweiten Durchlauf. Nachdem die Veröffentlichung des Codes dafür gesorgt hat, dass die Synths ein eigenes Bewusstsein erlangen, müssen diese nun um ihren Platz in einer Welt kämpfen, in der sie gefürchtet und gehasst werden. Auch Familie Hawkins muss sich in ihrem neuen Leben zurechtfinden, nachdem sich Joe und Laura getrennt haben. Doch am Ende birgt eine erneute Katastrophe Gefahren für das Leben der Menschen ebenso wie das der Synths.

Teilen