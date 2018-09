Alle "Parfum"-Folgen auf einen Schlag in der Mediathek

© ZDF/Philipp Rathmer

Das ZDF hat weitere Details zur geplanten Ausstrahlung der Serie "Parfum" bekanntgegeben. Die sechs Folgen sind ab Mitte November am späten Abend bei ZDFneo zu sehen, gleichzeitig werden alle Episoden in der Mediathek bereitgestellt. Zudem eröffnet die Serie das neue Label "NEOriginal".



10.09.2018 - 13:59 Uhr von Timo Niemeier 10.09.2018 - 13:59 Uhr

Bereits vor einigen Tagen hat ZDFneo angekündigt, die neue Serie "Parfum" ab dem 14. November zeigen zu wollen. Nun steht auch der konkrete Sendeplatz fest: Die sechs Folgen laufen immer mittwochs ab 22 Uhr in Doppelfolgen. Nach drei Wochen ist also schon wieder Schluss. Wer alle Folgen auf einen Schlag sehen will, hat die Chance dazu: Ebenfalls ab dem 14. November sind ab 22 Uhr alle sechs Episoden auf einen Schlag in der Mediathek verfügbar. Eine Ausstrahlung im ZDF ist für das kommende Jahr geplant. International wird Netflix die Serie zeigen.





Die Serie basiert auf dem Buch "Das Parfum – Die Geschichte eines Mörders" von Patrick Süskind, 2006 gab es schon einmal eine Verfilmung von Constantin Film. An der Serie sind nun die Constantin-Tochter Moovie und Beta Film beteiligt. Regisseur der Mini-Serie ist Philipp Kadelbach ("Unsere Mütter, Unsere Väter"), die Drehbücher stammen von Eva Kranenburg. Produzenten sind Oliver Berben und Sarah Kirkegaard.

"Der gleichnamige Welterfolg von Patrick Süskind wurde von den Machern in eine moderne, sechsteilige, in der Gegenwart spielende Serie kongenial übertragen. Es ist die radikale Interpretation des die Menschen zeitlos berührenden Themas von Liebe und Sehnsucht, deren Verhinderung und ihres Umschlags in Gewalt", sagt Frank Zervos, Leiter der HR Fernsehfilm/Serie I. Man läute mit der Serie in drei Dimensionen eine neue Zeit des seriellen Erzählens beim ZDF ein, so Zervos weiter. "Zum einen ist ‘Parfum’ eine konsequente inhaltliche und formale Weiterentwicklung im Crime-Serien-Genre und setzt Maßstäbe. Zum Zweiten eröffnet ‘Parfum’ das neue Label ‘NEOriginal’, das künftig besondere und ausgewählte Serien für die Zuschauer und User der ZDFmediathek bündelt, die für das avancierte, innovative und junge Image des Senders stehen." Und Drittens sei die Serie das erste Programm, "das so konsequent programmiert und abgestimmt auf allen drei Kanälen und Plattformen zur Geltung kommen wird".

Inhaltlich beschreibt der Sender die Serie so: Die Ermittlungen zum Mord an der rothaarigen Sängerin K am Niederrhein führen Profilerin Nadja Simon (Friederike Becht) in die Vergangenheit von fünf ehemaligen Internatsschülern: Roman Seliger (Ken Duken) und seine Frau Elena (Natalia Belitski), der schüchternen Daniel "Zahnlos" Sluiters (Christian Friedel), Bordellbetreiber Thomas Butsche (Trystan Pütter) und Moritz de Vries (August Diehl), der in Paris als Parfümeur arbeitet. K war damals der umschwärmte Mittelpunkt der Clique am katholischen Internat. Als die Fünf sich zum ersten Mal nach zwanzig Jahren als Mordverdächtige wieder begegnen, drohen lang verdrängte Geheimnisse ans Tageslicht zu gelangen. Während Nadja Simon und das Ermittlerteam rund um Staatsanwalt Joachim Grünberg (Wotan Wilke Möhring) und Kriminalkommissar Matthias Köhler (Juergen Maurer) den Spuren der Gegenwart folgen, enthüllen Rückblenden parallel dazu Schritt für Schritt das Geheimnis, das die Internatsschüler in der Vergangenheit auf unheilvolle Weise zusammengeschweißt hat.

