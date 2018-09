"Alle gegen Einen": ProSieben stellt Elton Co-Host zur Seite

© Getty Images/ProSieben/Christian Brodack

Wenn ProSieben Mitte Oktober erstmals die neue Show "Alle gegen Einen" zeigt, muss Moderator Elton nicht alleine auf der Bühne stehen. Der Sender stellt ihm Comedian Bastian Bielendorfer zur Seite, der auch viele Experimente selbst durchführen soll.



11.09.2018 - 10:21 Uhr von Timo Niemeier 11.09.2018 - 10:21 Uhr

Am 20. Oktober ist bei ProSieben bekanntlich die erste Ausgabe der neuen Show "Alle gegen Einen" zu sehen. Darin tritt ein Kandidat gegen sämtliche Zuschauer in Schätzfragen an. Über 15 Runden lang wird Geld für den Jackpot erspielt - aber nur wer die finale Frage richtig beantwortet, gewinnt bis zu 100.000 Euro. Moderiert wird die Show von Elton, doch er führt nicht allein durch die Live-Show.



Geschätzt werden laut Sender keine normalen Fragen, sondern "Action-Experimente". Also etwa Fragen wie: Wie oft kann ein Fallschirmspringer im freien Fall durch einen Hula-Hoop-Reifen fliegen, bevor er seinen Fallschirm öffnen muss? Wie weit kann ein Motorradfahrer auf dem Wasser fahren? Wie lange braucht man, um sich in einem Windkanal einen Smoking anzuziehen? Die Zuschauer vor dem TV-Gerät können dabei per App mitspielen.

