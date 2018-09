"Hackerville" feiert im November bei TNT Serie Premiere

© Turner

Für die neue Serie "Hackerville", hinter der die beiden "Deutschland 83"-Macher Jörg Winger und Ralph Martin stehen, hat der Bezahlsender TNT Serie erstmals mit HBO Europe gemeinsame Sache gemacht. Die Erstausstrahlung soll Anfang November erfolgen.



20.09.2018 - 18:13 Uhr von Alexander Krei 20.09.2018 - 18:13 Uhr

Mit "Hackerville" haben die Macher von "Deutschland 83" und "Deutschland 86" eine neue Serie entwickelt, bei der sich der deutsche Pay-TV-Sender TNT Serie und HBO Europe zusammengetan haben. Jetzt steht der Ausstrahlungstermin fest: Das sechsteilige Cyberdrama wird ab dem 8. November immer donnerstags um 21:50 Uhr bei TNT Serie in deutscher Ausstrahlung zu sehen sein. Darin übernehmen unter anderem Anna Schumacher, Ronald Zehrfeld, Sabin Tambrea und Nina Kunzendorf tragende Rollen.

Die Episoden werden zunächst im rumänisch-deutschen Original mit deutschen Untertiteln gezeigt. Im Januar 2019 soll schließlich die synchronisierte Fassung folgen - hierfür nannte TNT Serie aber noch keinen genauen Sendetermin. In Mittelosteuropa, Skandinavien und Spanien wird "Hackerville" bei HBO Europe laufen, in den USA steht die Serie den HBO-Abonnenten unter anderem auf den Plattformen HBO Go und HBO Now zur Verfügung.

Und darum geht es: Als das Bundeskriminalamt einen Hackerangriff auf eine Großbank nach Timișoara verfolgen kann, entsendet es die Spezialistin für Internetkriminalität, Lisa Metz, in die rumänische Stadt, in der auch ihre Wurzeln liegen. Vor Ort soll sie mit dem Polizisten Adam Sandor und dessen Team zusammenarbeiten, doch der sieht seine eigenen Ermittlungen durch Lisas Ankunft gefährdet. In Rumänien wird die Beamtin aber auch mit ihrer eigenen Familiengeschichte konfrontiert.

Entwickelt von Jörg Winger und Ralph Martin, wurde "Hackerville" von Cristian Mungiu und Tudor Reu von Mobra Film produziert. Als Executive Producer fungieren unter anderem Johnathan Young von HBO Europe, Jörg Winger von UFA Fiction sowie Anke Greifeneder von TNT Serie, Alina David und Silvia Popescu sind Producer von HBO Europe. Die Bücher stammen von Laurențiu Rusescu ("Good Guys"), Daniel Sandu ("One Step Behind the Seraphim"), Ralph Martin ("Deutschland 83") und Steve Bailie ("Deutschland 83"), Regie führen Igor Cobileanski ("Umbre") und Anca Miruna Lazarescu ("Die Reise mit Vater").

Teilen