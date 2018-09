ProSieben schleust einen "Bad Boss" in Familienbetriebe

© ProSieben

Ein Hauch von "Undercover Boss" bei ProSieben: Anfang Oktober startet der Sender das neue Format "Good Boss, Bad Boss", bei dem ein triezender Chef vom Inhaber in Familienunternehmen eingeschleust wird. Ganz neu ist die Idee jedoch nicht.



21.09.2018 - 14:19 Uhr von Alexander Krei 21.09.2018 - 14:19 Uhr

ProSieben hat für den Oktober ein neues Format angekündigt, das sonntags im Vorfeld von "Galileo" ausgestrahlt werden soll - und damit auf einem Sendeplatz, der bislang vorwiegend mit Wiederholungen bespielt wurde. "Good Boss, Bad Boss" nennt sich die Dokusoap, von der zunächst sechs Folgen produziert wurden, die ab dem 7. Oktober jeweils um 18:05 Uhr laufen werden.

Die Sendung beschäftigt sich mit der Frage, was passiert, wenn der neue Chef verlangt, Ballons an der Arbeitskleidung zu tragen oder sich selbst zum Mitarbeiter des Monats kürt. Konkret wird Alexander Königsmann als "Sebastian Müller" im Auftrag des Inhabers als "Bad Boss" in einen Familienbetrieb eingeschleust, wo er das Team mit absurden Maßnahmen triezen soll.

Zumindest ein Stück weit erinnert das Format also an "Undercover Boss". Ziel der Aktion ist es, dass am Ende allen Mitarbeitern der Team-Spirit und Zusammenhalt in Erinnerung gerufen wird. Ganz neu ist die Idee übrigens nicht, denn schon in der Vergangenheit wurde das Konzept mehrfach bei "taff" umgesetzt. Produziert wird "Good Boss, Bad Boss" von Webertainment.



