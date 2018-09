Amazon stellt "Beat" im November zum Abruf bereit

© Amazon

Mit "Beat" startet Amazon noch in diesem Jahr seine nächste deutsche Fiction-Eigenproduktion, nun steht das konkrete Start-Datum fest. Noch im November ist die Serie von Regisseur Marco Kreuzpaintner zu sehen.



24.09.2018 - 10:26 Uhr von Timo Niemeier 24.09.2018 - 10:26 Uhr

Amazon hat ein konkretes Start-Datum für seine neue deutsche Serie "Beat" in Aussicht gestellt. Ab dem 9. November soll die siebenteilige Thriller-Serie, die in der Berliner Clubszene spielt, zum Abruf verfügbar stehen. Amazon hat am Montag auch einen ersten Einblick in die Serie gewährt und einen Trailer veröffentlicht. Produziert wurde die Serie von Hellinger/Doll Filmproduktion, Warner Bros. Film Productions Germany und Pantaleon Films.

"Beat" erzählt die Geschichte von Robert Schlag, auch genannt Beat. Der Berliner Club-Promoter ist ein Grenzgänger, absolut süchtig nach Drogen, Sex und dem Nachtleben Berlins. Weltweit handelt die organisierte Kriminalität skrupellos mit allem, was viel Geld bringt. Mit Drogen, mit Menschen, mit Waffen und auch mit Organen. Die einzige Chance, die den staatlichen Behörden bleibt, um an die Hintermänner des kriminellen Netzwerks für maßgeschneiderten Organhandel zu kommen, sind unkonventionelle Methoden. Dafür ist Beat genau der Richtige. Niemand ist so gut vernetzt wie er. Egal, was du brauchst, wen du suchst: Beat hat den richtigen Kontakt, kennt die richtigen Leute. Auf der Jagd nach den Drahtziehern des perfiden Systems aus organisiertem Organhandel wird Beat bald von seiner eigenen Vergangenheit eingeholt und muss um sein Leben kämpfen.





Die Serie basiert auf einer Idee von Marco Kreuzpaintner, der auch Regier führt. "Ich war wirklich überrascht, wie viel Vertrauen mir geschenkt wurde. Wo man schwere See anderswo gern umschifft, durfte ich hier mitten hinein steuern, alle Risiken inklusive. Das waren schon deshalb ungewöhnlich große Freiräume, weil ich zuvor noch keine Serie gemacht hatte", sagte er im Februar im DWDL.de-Interview.

Zu sehen sein werden in "Beat" unter anderem Jannis Niewöhner, Karoline Herfurth, Christian Berkel, Alexander Fehling, Kostja Ullmann, Claudia Michelsen, Hanno Koffler, Anna Bederke und Karl Markovics. Für die Bücher zeichnet sich Norbert Eberlein verantwortlich. Als Produzenten der Serie fungieren Christopher Doll und Lothar Hellinger. Executive Producer sind Willi Geike und Dan Maag.

