RTL II testet neue Daily Soap noch in diesem Jahr

Nach Berlin und Köln folgt bald auch Leipzig. Dass RTL II an einer neuen Daily Soap arbeitet, war schon bekannt. Nun bestätigt der Sender gegenüber DWDL.de: Das Format geht noch in diesem Jahr erstmals auf Sendung.



24.09.2018 - 15:54 Uhr von Timo Niemeier 24.09.2018 - 15:54 Uhr

Bereits im Juli hat RTL II gegenüber DWDL.de bestätigt, mit filmpool an einem neuen Format zu arbeiten, das in Leipzig angesiedelt ist. Nun gibt es weitere Infos: Wie der Sender auf Anfrage bestätigt hat, wird "Leben.Lieben.Leipzig" noch in diesem Jahr auf dem Sendeplatz um 17 Uhr zu sehen sein. Inzwischen spricht man beim Sender auch offen von einer Daily Soap, im Juli wollte man das noch nicht bestätigen.

Ebenfalls bestätigt ist inzwischen auch, dass es in dem neuen Format ein Wiedersehen mit der Leipzigerin Janine Pink geben wird. Die war bereits bei "Köln 50667" zu sehen. Während RTL II am Vorabend um 18 und 19 Uhr mit seinen beiden etablieren Soaps aus Köln und Berlin bestens aufgestellt ist, fehlt es an einem durchschlagenden Erfolg um 17 Uhr. Zuletzt testete man hier einige neue Format, gerade startete die zweite Staffel von "Krass Schule". 40 neue Folgen hat man davon produzieren lassen, "Leben.Lieben.Leipzig" wird also nicht vor Mitte November gezeigt.

Die Fitness-Soap "Workout - Muskeln, Schweiß & Liebe" findet dagegen Anfang des kommenden Jahres ihren Weg zurück ins Programm von RTL II. Das Format von Constantin Entertainment lief Anfang des Jahres schon einmal beim Sender und verzeichnete auf Anhieb solide Quoten, daher bestellte RTL II Nachschub. Wie schon in diesem Jahr läuft "Workout" auch 2018 auf dem werktäglichen Sendeplatz um 17 Uhr. In dem Format müssen sich mehrere Fitnessfreaks auf Fuerteventura verschiedenen Challenges stellen. Am Ende winkt ein Job als Personal Trainer.

